Holandia zwróci Egiptowi skradziony artefakt sprzed 3,5 tysiąca lat

Holenderski premier gościł w Egipcie, gdzie spotkał się z prezydentem Abd el-Fatahem es-Sisim.
"Wspomnieliśmy o wczorajszym otwarciu Wielkiego Muzeum Egipskiego, w którym eksponowane są artefakty pochodzące z bogatej, liczącej tysiące lat historii tego kraju. Otwarcie muzeum stanowi zwieńczenie trwającego 20 lat procesu budowy – jest to niezwykły kamień milowy dla Egiptu. To historyczny moment, który stwarza okazję do rozszerzenia wymiany kulturalnej między naszymi krajami.
Podczas rozmów z prezydentem Sisim ogłosiłem również, że Holandia zwróci Egiptowi kamienne popiersie z dynastii Totmesa III, historyczny artefakt kulturowy skonfiskowany na holenderskich targach sztuki" - przekazał Shoof w mediach społecznościowych.
Rząd Holandii zamierza przekazać artefakt ambasadorowi Egiptu w Holandii do końca tego roku, choć nie ustalono jeszcze konkretnej daty.
Rzeźba, która przedstawia wysokiego rangą urzędnika z czasów panowania faraona Totmesa III w latach 1479–1425 p.n.e., została skradziona i nielegalnie wywieziona, najprawdopodobniej podczas zamieszek związanych z arabską wiosną (w 2011 lub 2012 roku), zanim trafiła na międzynarodowy rynek sztuki.
Dziesięć lat później pojawiła się ona na targach sztuki i antyków w Maastricht.
Dochodzenie przeprowadzone przez holenderską policję i inspektorat ds. dziedzictwa kulturowego potwierdziło, że rzeźba została bezprawnie wywieziona z Egiptu. Sprzedawca dobrowolnie ją oddał po informacji, że była skradziona.
Autorka/Autor: mm/lulu
Źródło: Reuters, BBC
Źródło zdjęcia głównego: Tamer A Soliman/Shutterstock