Świat

Brakuje środków do odladzania maszyn. Odwołali kilkaset lotów

Zima zaatakowała lotnisko Schiphol w Amsterdamie
Kilkaset lotów odwołanych z lotniska Schiphol w Amsterdamie
Źródło: Reuters
Holenderskie linie lotnicze KLM odwołały we wtorek 600 zaplanowanych na środę połączeń z lotniska Schiphol w Amsterdamie. Powodem są mróz i silne opady śniegu. Linie lotnicze przekazały, że kończą im się środki do odladzania samolotów.

Najpierw zostało odwołanych około 400 lotów zaplanowanych na wtorek, głównie na trasach europejskich, ale także część połączeń międzykontynentalnych. Teraz odwoływane są kolejne loty - zaplanowane na środę.

Odladzanie samolotu na lotnisku Schiphol w Amsterdamie
Odladzanie samolotu na lotnisku Schiphol w Amsterdamie
Źródło: KOEN VAN WEEL/PAP/EPA

Zima dała się we znaki KLM

Grupa Air France-KLM poinformowała we wtorek wieczorem, że jej rezerwy produktów chemicznych do odladzania samolotów są właściwie na wyczerpaniu. KLM, holenderskie ramię grupy Air France-KLM, jest głównym operatorem lotniska Schipol.

Rzeczniczka KLM Anoesjka Aspeslagh powiedziała dziennikarzom, że jej firma nie doświadczyła takich kłopotów związanych z pogodą od lat, a KLM oferuje alternatywne połączenia pasażerom tam, gdzie to możliwe.

Meteorolodzy zapowiadają, że mróz i opady śniegu mogą utrzymać się w Holandii co najmniej do środy. Władze apelują, by w miarę możliwości pracować zdalnie i przed podróżą dokładnie sprawdzać informacje o lotach oraz połączeniach kolejowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Francja
Atak zimy. Przez obfite opady odwołano część lotów
METEO
shutterstock_2593426625
Rzecznik MSZ o powrocie Polaków z Sokotry. "To będą komercyjne loty"
BIZNES
Schiphol Airport
Setki odwołanych lotów z portu Schiphol w Amsterdamie. To ważny punkt przesiadkowy
BIZNES

Autorka/Autor: fil/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/PAP/EPA

