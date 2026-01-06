Brakuje środków do odladzania maszyn. Odwołali kilkaset lotów

Najpierw zostało odwołanych około 400 lotów zaplanowanych na wtorek, głównie na trasach europejskich, ale także część połączeń międzykontynentalnych. Teraz odwoływane są kolejne loty - zaplanowane na środę.
Zima dała się we znaki KLM
Grupa Air France-KLM poinformowała we wtorek wieczorem, że jej rezerwy produktów chemicznych do odladzania samolotów są właściwie na wyczerpaniu. KLM, holenderskie ramię grupy Air France-KLM, jest głównym operatorem lotniska Schipol.
Rzeczniczka KLM Anoesjka Aspeslagh powiedziała dziennikarzom, że jej firma nie doświadczyła takich kłopotów związanych z pogodą od lat, a KLM oferuje alternatywne połączenia pasażerom tam, gdzie to możliwe.
Meteorolodzy zapowiadają, że mróz i opady śniegu mogą utrzymać się w Holandii co najmniej do środy. Władze apelują, by w miarę możliwości pracować zdalnie i przed podróżą dokładnie sprawdzać informacje o lotach oraz połączeniach kolejowych.
