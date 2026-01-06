Brakuje środków do odladzania maszyn. Odwołali kilkaset lotów

Kilkaset lotów odwołanych z lotniska Schiphol w Amsterdamie Źródło: Reuters

Najpierw zostało odwołanych około 400 lotów zaplanowanych na wtorek, głównie na trasach europejskich, ale także część połączeń międzykontynentalnych. Teraz odwoływane są kolejne loty - zaplanowane na środę.

Odladzanie samolotu na lotnisku Schiphol w Amsterdamie Źródło: KOEN VAN WEEL/PAP/EPA

Zima dała się we znaki KLM

Grupa Air France-KLM poinformowała we wtorek wieczorem, że jej rezerwy produktów chemicznych do odladzania samolotów są właściwie na wyczerpaniu. KLM, holenderskie ramię grupy Air France-KLM, jest głównym operatorem lotniska Schipol.

Rzeczniczka KLM Anoesjka Aspeslagh powiedziała dziennikarzom, że jej firma nie doświadczyła takich kłopotów związanych z pogodą od lat, a KLM oferuje alternatywne połączenia pasażerom tam, gdzie to możliwe.

Meteorolodzy zapowiadają, że mróz i opady śniegu mogą utrzymać się w Holandii co najmniej do środy. Władze apelują, by w miarę możliwości pracować zdalnie i przed podróżą dokładnie sprawdzać informacje o lotach oraz połączeniach kolejowych.