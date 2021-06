Był obecny na pokładzie brytyjskiego niszczyciela. Dziennikarz relacjonuje "nękanie" okrętu przez Rosjan

Korespondent BBC: HMS Defender nękany przez rosyjskie wojsko

Znajdujący się na pokładzie korespondent BBC Jonathan Beale powiedział, że okręt był nękany przez rosyjskie wojsko. Jak opisuje Jonathan Beale, nad HMS Defender przeleciało co najmniej 20 samolotów i płynęły za nim dwa okręty straży przybrzeżnej, czasem zbliżając się do niego nawet na odległość 100 metrów.

"Dwa rosyjskie okręty straży przybrzeżnej, które śledziły okręt wojenny Royal Navy, próbowały zmusić go do zmiany kursu. W pewnym momencie jeden z nich zbliżył się na odległość około 100 metrów" - relacjonuje dziennikarz. Dodaje, że przez radio kierowano do brytyjskiego okrętu coraz bardziej wrogie ostrzeżenia, w tym jedno, które mówiło: "Jeśli nie zmienicie kursu, będę strzelać". Jak informuje, słychać było w oddali jakieś strzały, ale jak się wydawało, były one daleko.