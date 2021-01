Eksplozja w centrum Madrytu. "W dalszym ciągu poszukiwana jest jedna osoba"

Co najmniej trzy osoby zginęły, a 1 1 odniosło obrażenia w wyniku eksplozji w należącym do Kościoła katolickiego budynku w centrum Madrytu. Prawdopodobną przyczyną wybuchu była awaria pieca gazowego – podały władze hiszpańskiej stolicy oraz madrycka archidiecezja. Cztery osoby trafiły do szpitala.

W wieczornym oświadczeniu burmistrz Madrytu Jose Luis Martinez-Almeida przyznał, iż po wstępnej ocenie miejsca tragedii "wszystko wskazuje na to, że przyczynił się do niej niesprawny piec gazowy". Na podobną przyczynę eksplozji wskazał ordynariusz archidiecezji Madrytu, do której należał budynek, kardynał Carlos Osoro. Wyjaśnił, że wybuch nastąpił w momencie naprawy niesprawnego od kilku dni pieca gazowego. - W dalszym ciągu poszukiwana jest jedna osoba, która znajdowała się w miejscu naprawy urządzenia - powiedział hiszpańskiej telewizji TVE kardynał Osoro.

W wyniku eksplozji zawaliła się część budynku. Według informacji policji wśród potwierdzonych już ofiar śmiertelnych wybuchu jest technik, który naprawiał piec, a także dwóch przechodniów, którzy zginęli na ulicy pod gruzami walących się ścian.

Wybuch w Madrycie PAP/EPA/David Fernandez

Zarówno burmistrz, jak i dziennikarze telewizji TVE potwierdzili, że wybuch doprowadził też do "obrażeń u osób przebywających na miejscu zdarzenia". Część z nich to przechodnie, na których spadły odłamki gruzu. Jak podały władze hiszpańskiej stolicy, rannych zostało 11 osób. Cztery osoby trafiły do szpitala.

Służby nie wykluczają, że w miejscu eksplozji mogło znajdować się więcej osób. Potwierdziły, że późnym wieczorem w środę trwało przeszukiwanie oraz stopniowa rozbiórka najwyższych kondygnacji tego 6-piętrowego budynku.

Ratownicy na miejscu eksplozji PAP/EPA/Ana Maria Marquez Conejero

Eksplozja w centrum Madrytu PAP/EPA/JAKE THREADGOULD

Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać wydobywający się z uszkodzonego budynku dym. Służby ewakuowały starszych mieszkańców pobliskiego domu opieki.

Jak powiedziała Agencji Reutera osoba mieszkająca w okolicy, budynek, w którym doszło do eksplozji, wykorzystywany był jako miejsce szkoleń dla księży. Wydawano tam także posiłki dla osób bezdomnych.

Autor:ft\mtom

Źródło: Reuters