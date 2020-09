Rodzina generała Franco będzie musiała oddać pałac. "Anulowanie transakcji"

Sędzia Marta Canales stwierdziła, że procedura zakupu od państwa pałacu przez Franco przeprowadzona w latach 1938-1941 była "symulowana", co oznacza, że dokument kupna Pazo de Meiras nie ma podstaw prawnych. - Oznacza to anulowanie tej transakcji - podkreśliła w środowym werdykcie sędzia. Pochodząca z XIX w. budowla, zgodnie z orzeczeniem sądu pierwszej instancji, musi powrócić do państwa.