Świat Pożar wieżowca w stolicy Hiszpanii. Ewakuowano pracowników Oprac. Kamila Grenczyn |

Służby przed wieżowcem w Madrycie, w którym wybuchł pożar Źródło wideo: MADRID'S EMERGENCY SERVICES Źródło zdj. gł.: Reuters

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Pożar wybuchł we wtorek w pomieszczeniu technicznym na 25. piętrze wieżowca należącego do firmy energetycznej Moeve w północnej części miasta. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać dym wydobywający się z budynku. Pracownicy firmy zostali ewakuowani.

Jak podały późnym popołudniem służby ratunkowe, ogień został opanowany. W zdarzeniu nikt nie został ranny.

🔴Desalojada una de las cuatro torres de Madrid por una explosión en el interior del edificio https://t.co/gSrL39ID6x pic.twitter.com/mpIItEGe2D — EL PAÍS (@el_pais) June 23, 2026 Rozwiń

Drugi pożar w wieżowcu w ciągu pół roku

Wieża Moeve jest drugim co do wysokości budynkiem w Hiszpanii, mierzącym 248 metrów - o jeden metr mniej niż sąsiednia wieża Cristal. To jedna z charakterystycznych czterech wież w dzielnicy finansowej w północnej części stolicy Hiszpanii.

To drugi pożar w tej wieży w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W połowie grudnia pożar transformatora w piwnicy budynku spowodował konieczność prewencyjnej ewakuacji. Również wówczas nikt nie odniósł obrażeń.

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