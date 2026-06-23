Pożar wieżowca w stolicy Hiszpanii. Ewakuowano pracowników
Pożar wybuchł we wtorek w pomieszczeniu technicznym na 25. piętrze wieżowca należącego do firmy energetycznej Moeve w północnej części miasta. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać dym wydobywający się z budynku. Pracownicy firmy zostali ewakuowani.
Jak podały późnym popołudniem służby ratunkowe, ogień został opanowany. W zdarzeniu nikt nie został ranny.
Drugi pożar w wieżowcu w ciągu pół roku
Wieża Moeve jest drugim co do wysokości budynkiem w Hiszpanii, mierzącym 248 metrów - o jeden metr mniej niż sąsiednia wieża Cristal. To jedna z charakterystycznych czterech wież w dzielnicy finansowej w północnej części stolicy Hiszpanii.
To drugi pożar w tej wieży w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W połowie grudnia pożar transformatora w piwnicy budynku spowodował konieczność prewencyjnej ewakuacji. Również wówczas nikt nie odniósł obrażeń.