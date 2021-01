Zagrał jeden z najsłynniejszych riffów w historii. Nie żyje Hilton Valentine

"Rising Sun nigdy nie będzie już brzmiało tak samo"

Rok później ich słynny cover bluesowego klasyka "The House of the Rising Sun" trafił na szczyt list przebojów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Na listę TOP 10 muzycznych hitów na Wyspach dostało się także sześć innych utworów grupy, w tym "Don't Let Me Be Misunderstood", czy "We Gotta Get Out of This Place".