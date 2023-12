Szpiegowski samolot wpadł do wody na Hawajach. US Navy zdołało wyciągnąć maszynę

Amerykańskie wojsko po niemal dwóch tygodniach starań zdołało wydobyć z wody samolot zwiadowczy P-8A Poseidon - w niedzielę poinformowały lokalne media. Należąca do amerykańskiej marynarki wojennej maszyna podczas lądowania wypadła z pasa i wpadł do zatoki Kaneohe na Hawajach. Żadna z dziewięciu osób, które znajdowały się na pokładzie maszyny, nie odniosła obrażeń.

Wypadek służącego działaniom rozpoznawczym, szpiegowskim oraz zwalczaniu okrętów podwodnych P-8A Poseidon miał miejsce 20 listopada. Podczas lądowania na Hawajach maszyna w trudnych warunkach atmosferycznych wypadła z pasa i wpadła do wód Zatoki Kaneohe.

W momencie zdarzenia mgła ograniczała widoczność do około jednej mili (1,6 km), a porywy wiatru osiągały prędkość do 34 km/h. Na pokładzie samolotu, który na co dzień stacjonuje na wyspie Whidbey w stanie Waszyngton, znajdowało się dziewięć osób i nikt nie doznał obrażeń.