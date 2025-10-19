Hamas przekazał Izraelowi dwie kolejne trumny

Poszukiwanie ciał izraelskich zakładników w mieście Hamad, 17 października 2025 roku Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Hamas przekazał trumny pracownikom Czerwonego Krzyża, a ci dostarczyli je do izraelskich żołnierzy.

"Dwie trumny zmarłych zakładników, eskortowane przez siły IDF (izraelskie wojsko - red.) i ISA (służba bezpieczeństwa wewnętrznego - red.) przekroczyły niedawno granicę z Izraelem i zmierzają do Narodowego Instytutu Medycyny Sądowej, gdzie przeprowadzone zostaną procedury identyfikacyjne" - poinformowały Siły Obronne Izraela na platformie X o godzinie 23:36. Hamas nie podał tożsamości ofiar.

🟡 Two coffins of deceased hostages, escorted by IDF and ISA forces, crossed the border into the State of Israel a short while ago and are on their way to the National Institute for Forensic Medicine, where identification procedures will be carried out.



IDF representatives are… — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2025 Rozwiń

Ciała zakładników w rękach Hamasu

Zgodnie z obowiązującą od tygodnia pierwszą fazą rozejmu Hamas miał do poniedziałku przekazać ciała wszystkich 28 zabitych porwanych.

Jeżeli potwierdzi się, że przekazane w nocy zwłoki należały do porwanych, w Strefie Gazy wciąż pozostaną ciała 16 zakładników. Zgodnie z umową za zwłoki każdego zakładnika Izrael miał przekazać ciała 15 zabitych Palestyńczyków. Jak dotąd Izrael wydał szczątki 135 Palestyńczyków.

Sprawa oddania ciał wywołała nowe napięcia. Władze Izraela oskarżają Hamas, że nie przekazuje kolejnych zwłok, chociaż zna ich lokalizację. Hamas deklaruje, że chce zwrócić szczątki, ale ma trudności techniczne z ich wydobyciem.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Jak na razie udało się zrealizować dużą część obowiązującej od 10 października pierwszej fazy porozumienia - wstrzymano walki, wojska izraelskie wycofały się na uzgodnioną linię, doszło też do wymiany 20 ostatnich pozostających przy życiu izraelskich zakładników na blisko 2000 palestyńskich więźniów.

Drugi etap porozumienia zakłada złożenie broni przez Hamas, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, stworzenie sił stabilizacyjnych i odbudowę tego terytorium.

Zniszczenia w Strefie Gazy Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Szczegóły tych kwestii nie zostały jeszcze ustalone i mają być tematem dalszych negocjacji. Przedstawiciele Hamasu wielokrotnie deklarowali, że są gotowi oddać władzę, ale nie złożą broni.

Wojna rozpoczęła się 7 października 2023 roku atakiem Hamasu na południowy Izrael. Zabito w nim blisko 1200 osób, a 251 porwano. 158 zakładników zostało uwolnionych, ośmiu odbiła izraelska armia, odzyskano ciała 70 uprowadzonych. Hamas wypuścił też dwóch Izraelczyków porwanych przed atakiem i wydał ciało jednego uprowadzonego wcześniej żołnierza.

Liczba Palestyńczyków zabitych w konflikcie przekroczyła w sobotę 68 tys. osób - poinformowało kontrolowane przez Hamas ministerstwo zdrowia Strefy Gazy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD