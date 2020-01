Prezydent Abchazji podał się do dymisji. "Życie pokaże, jak będzie"

- Chcieliśmy osobiście usłyszeć od niego, jak zapatruje się na nasze żądanie, by ustąpił - powiedział agencji TASS jeden z organizatorów akcji Achra Awidzba. Demonstranci utworzyli przed pałacem prezydenckim żywy korytarz, którym przywódcy opozycji dotarli bezpośrednio do gmachu. TASS pisze, że początkowo przed rezydencją prezydenta zgromadziło się 500 osób, ale ich liczba stale rośnie. Interfax informuje, że w niedzielę wieczorem do Suchumi przybył doradca prezydenta Rosji, Władisław Surkow, jeden z autorów koncepcji "rosyjskiej wiosny" i promotor agresywnej polityki Rosji wobec Gruzji w 2008 roku i Ukrainy w 2014 roku. Surkow, którego związki z Kaukazem są solidne i wynikają m.in. z tego, że ma czeczeńskie korzenie, odbył rozmowę w cztery oczy z Chadżymbą. Ani jej przebieg, ani wyniki nie zostały podane do wiadomości publicznej.