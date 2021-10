Prawnik Micheila Saakaszwilego mówi o "symulowanym buncie i likwidacji byłego prezydenta" 

Prawnik Micheila Saakaszwilego zasugerował, że po przeniesieniu byłego prezydenta Gruzji do szpitala więziennego może dojść do "symulowanego przez władze buntu", który zakończy się "jego likwidacją". Nika Gwaramia powiedział również, że Saakaszwili wymaga hospitalizacji, ponieważ "istnieje ryzyko zatrzymania akcji serca".

- Przeniesienie do szpitala więziennego będzie powiązane z problemami bezpieczeństwa i, według naszych informacji, problemy te będą imitowane przez obecne władze kraju. Będzie tak zwane symulowanie buntu, które zakończy się likwidacją Micheila Saakaszwilego - powiedział w czasie niedzielnej konferencji prawnik byłego prezydenta Gruzji Nika Gwaramia.

Adwokat przekazał również, że uzyskał informacje, iż "w więziennym szpitalu został już umieszczony specjalny więzień, który się tym zajmie". Wezwał rzeczniczkę praw obywatelskich Gruzji Nino Lomdżarię do monitorowania sytuacji wokół Saakaszwilego.

Apel o hospitalizację w specjalistycznej klinice

Zdaniem przedstawicieli władz w Tbilisi bezpieczeństwo byłego prezydenta w przypadku przeniesienia go do szpitala więziennego zostanie zapewnione. - Wszyscy więźniowie są równi wobec prawa i podejście do wszystkich będzie absolutnie takie samo – powiedział dziennikarzom minister sprawiedliwości Rati Bregadze.