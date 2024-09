Turystka z Polski zginęła podczas wycieczki nad wodospad na zachodzie Gruzji - poinformowały we wtorek lokalne media. Jak przekazano, 35-letnia kobieta potknęła się i spadła do kamienistego wąwozu, ponosząc śmierć na miejscu.

Turystka zginęła we wtorek w czasie wycieczki nad wodospad Intsra w górzystym terenie na północnym-zachodzie kraju. Kobieta zbliżając się do wodospadu, będącego lokalną atrakcją, potknęła się, spadła do stromego wąwozu i uderzyła o skały, informuje gruzińska telewizja Mtavari. W wyniku doznanych obrażeń 35-latka poniosła śmierć na miejscu.