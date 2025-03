Zapewniły Zachodowi zwycięstwo w zimnej wojnie. Trumpa to nie przekonuje

Ekspansja wpływów ZSRR w Europie Wschodniej po II wojnie światowej skłoniła Waszyngton do podjęcia działań, mających zainspirować społeczeństwa bloku wschodniego do walki z komunizmem. Tak powstały rozgłośnie Głos Ameryki (VOA) i Radio Swoboda/Radio Wolna Europa (RFE). Docierały do słuchaczy w miejscach, gdzie swobodny przepływ informacji był znacznie ograniczony. Na podstawie decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa ich dalsza działalność jest poważnie zagrożona.