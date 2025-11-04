Zabił 13 osób, w tym piatkę własnych dzieci. Nie żyje sprawca masakry w Pensylwanii

Protest przeciwko karze śmierci w USA. Nagranie archiwalne Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Weteran armii i były strażnik więzienny, skazany na karę śmierci za wielokrotne zabójstwo, przebywał w więzieniu od 43 lat. Zmarł w niedzielę, a przyczyną jego śmierci był nowotwór nerki - poinformowała dziennik "The New York Times" dr Janine Darby, koroner hrabstwa Montgomery.

Masakra w Pensylwanii. "Zabiłem ich wszystkich"

Urodzony 22 czerwca 1942 roku George Banks miał już na koncie wyrok za napad z bronią w ręku, gdy w 1980 roku został strażnikiem więziennym. Krótko przed strzelaniną został wysłany na urlop z zaleceniem udania się do psychiatry.

Wczesnym rankiem 25 września 1982 roku Banks zastrzelił w swoim domu w Wilkes-Barre w Pensylwanii trzy kobiety (z którymi wcześniej był w związku) i pięcioro dzieci - w tym czworo swoich. Zastrzelony został również jeden przechodzień przed domem, a kolejnego ciężko ranił. Jak pisze portal dziennika "The New York Times", zabójca ubrany w wojskowy mundur, pojechał następnie ukradzionym samochodem do Heather Highlands, osiedla przyczep kempingowych. Tam zastrzelił jednego ze swoich synów i matkę chłopca oraz dwoje jej krewnych, w tym 7-latka. Jak opisywał dzień po masakrze nowojorski dziennik, wśród ofiar w przyczepie była jego 24-letnia dziewczyna, z którą był w separacji i prowadził spór o opiekę nad wspólnym dzieckiem. "To była scena jak z horroru" - opisywał na łamach "NYT" Robert Gillespie, prokurator okręgowy hrabstwa Luzerne.

Dowiedz się więcej: Była ostatnią kobietą straconą w Wielkiej Brytanii. 70 lat po egzekucji sprawa wraca

Z miejsca zbrodni Banks udał się do domu swojej matki. "Zabiłem ich. Zabiłem ich wszystkich" - CNN cytuje słowa, które miał powiedzieć kobiecie, według jej zeznań zamieszczonych w dokumentach sądowych. Poddał się funkcjonariuszom w domu przyjaciela, po czterogodzinnych negocjacjach - policja przekonywała go, że ofiary przeżyły.

Dwie dekady w celi śmierci

Masakra trafiła na czołówki krajowych dzienników. Zbrodnia była jedną z najtragiczniejszych tego typu w najnowszej historii USA. W trakcie procesu Banks, który sam był nieślubnym dzieckiem czarnoskórego ojca i białej matki, zeznawał morderstwo było "kumulacją 40 lat rasistowskiej nienawiści". Cztery z dorosłych ofiar były białymi matkami jego dzieci. Uznany winnym 12 zarzutów morderstwa pierwszego stopnia i jednego trzeciego stopnia, został skazany na karę śmierci.

W celi śmierci spędził niemal dwie dekady. Wyrok został uchylony w 2001 roku, a następnie przywrócony w 2004 roku przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Sąd Najwyższy Pensylwanii odroczył jednak wykonanie egzekucji, zarządzając jednocześnie postępowanie w sprawie zbadania zdolności do czynności prawnych skazanego. Ostatecznie sądy uznały, że nie jest on w pełni władz umysłowych. To oznaczało zamianę wyroku na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Dowiedz się więcej: Strzelaniny w szkołach. Po pandemii widać zmiany