Francja zawiesiła deportacje do Afganistanu

Talibowie uzyskali kontrolę nad 10 stolicami prowincji Afganistanu

Obecni w Kabulu ambasadorowie Unii Europejskiej opowiedzieli się we wtorek za wstrzymaniem deportacji. We wspólnym oświadczeniu zaapelowało o to również 26 organizacji, w tym Amnesty International, Pro Asyl, Caritas i Diakonie.