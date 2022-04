Wybory prezydenckie we Francji. Na kogo mogą liczyć Macron i Le Pen. Przegrani kandydaci przekazują poparcie

Emmanuel Macron i Marine Le Pen zmierzą się w II turze wyborów prezydenckich we Francji - wynika z sondaży exit poll potwierdzonych niepełnymi wynikami głosowania. Jeszcze w niedzielę część kandydatów, którzy nie dostali się do II tury, zadeklarowało, kogo w niej poprą. Na kogo może liczyć Macron, na kogo Le Pen?

Do niedzielnych wyborach we Francji stanęło 12 kandydatów.

Komu przekażą poparcie kandydaci z I tury?

Wybory prezydenta Francji

Uprawnionych do głosowania jest 48,7 miliona osób. Lokale do głosowania były otwarte do godziny 19. Choć w dużych miastach, jak Paryż, Marsylia czy Lyon, można było oddać głos do godziny 20.