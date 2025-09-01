Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Stawką los kraju". Za tydzień zagłosują

Rząd Bayrou przetrwał dwa wnioski o wotum nieufności
Francois Bayrou na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters
Premier Francji Francois Bayrou przekonuje, że stawką podczas głosowania nad wotum zaufania dla jego rządu nie jest jego los, ale los Francji. W najbliższych dniach spotka się on z poszczególnymi siłami politycznymi. Głosowanie o losach rządu zaplanowano na 8 września.

W wywiadzie w niedzielę wieczorem dla francuskich kanałów telewizyjnych premier przekonywał, że wszyscy obywatele zdają sobie sprawę, że "kraj, który jest zadłużony, nie jest już suwerenny ani wolny". Wykluczył, by kwota 44 mld euro oszczędności, zawarta w zaproponowanym przez rząd projekcie budżetu na 2026 rok, mogła być przedmiotem negocjacji. Uznał, że mniej więcej taka kwota jest potrzebna, "by kraj wydostał się z przekleństwa zadłużenia".

Mniejszą kwotę oszczędności zaproponowała Partia Socjalistyczna (PS). Bayrou uznał jednak, że propozycje socjalistów będą skutkować ponownym wzrostem długu publicznego. Skrytykował także postulowany przez PS podatek Zucmana od największych fortun, przekraczających 100 mln euro. Dopuścił natomiast negocjacje w sprawie rządowej propozycji zlikwidowania dwóch dni niepracujących, która - według sondaży opinii publicznej - budzi duży sprzeciw w społeczeństwie.

Le Pen: za dużo płacimy UE i na imigrantów

Premier mówił także o żądaniach skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN), zawartych w liście, który skierowała do niego szefowa frakcji parlamentarnej RN Marine Le Pen. Uważa ona, że Francja płaci zbyt duże składki do budżetu Unii Europejskiej i żąda cięć wydatków państwa związanych z imigracją.

Rząd Bayrou przetrwał dwa wnioski o wotum nieufności
Rząd Bayrou przetrwał dwa wnioski o wotum nieufności
Źródło: CHRISTOPHE PETIT/PAP/EPA

Bayrou ostrzegł, że niepłacenie składki do unijnego budżetu byłoby "bardzo dużym ryzykiem", ale poparł zmniejszenie składki wtedy, gdyby było to możliwe. Opowiedział się też za tym, by "przyjrzeć się" niektórym wydatkom związanym z polityką migracyjną. Podkreślił jednak, że nie zgadza się z tym, by uznawać sytuację, w której znalazł się kraj "za rezultat obecności imigrantów". Premier zapewnił, że "wyciąga rękę do wszystkich" sił politycznych, ponieważ "jeśli nie ma zgody w sprawie diagnozy, żadna polityka nie zadziała".

Ostatnie dni premiera?

8 września Bayrou zwróci się do parlamentu o wotum zaufania i jest bardzo mało prawdopodobne, by je uzyskał. Jeśli przegra głosowanie, jego rząd będzie musiał ustąpić. W ciągu weekendu, jeszcze przed wywiadem Bayrou, politycy Partii Socjalistycznej, jak i skrajnej prawicy, ponownie wykluczyli, by udzielili poparcia jego rządowi.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: FC/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CHRISTOPHE PETIT/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
FrancjaFrancois BayrouMarine Le Pen
Czytaj także:
imageTitle
Kolejna nagroda w jego rękach. Polak królem EuroBasketu
EUROSPORT
Rudy Giuliani
Rudy Giuliani w szpitalu. Miał poważny wypadek
imageTitle
Głośne rozstanie po ośmiu tłustych latach. Miedwiediew bez trenera
EUROSPORT
Mgła, wrzesień, zamglenie
Gęste mgły ograniczą widzialność. Są ostrzeżenia
METEO
kebab shutterstock_2189089411
Przyszedł z maczetą i bronią, zażądał kebaba
WARSZAWA
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Afera wizowa w Kościele Naturalnym? Tysiące dekretów dla misjonarzy z zagranicy
Sebastian Klauziński
imageTitle
Wiadomo, o której zagra Iga Świątek
EUROSPORT
Donald Tusk
Premier: musimy rozumieć, kto jest wrogiem i skąd płynie zagrożenie
Polska
Szkoła przy ulicy Konstruktorskiej na Mokotowie
Blisko 280 tysięcy uczniów wraca dziś do stołecznych szkół
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Prezydent: Ta prawda musi wybrzmieć. Domagam się reparacji
Polska
Na pokładzie jest około 500 osób z różnych krajów, w tym szwedzka aktywistka Greta Thunberg
Z Barcelony do Strefy Gazy. Płyną, by przełamać blokadę
Krajowa Rada Sądownictwa
Co dalej z neo-KRS? Są "dwa scenariusze"
Polska
45. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych
Podzielone obchody, spotkanie na granicy, pierwszy dzień szkoły
TO WARTO WIEDZIEĆ
Westerplatte
O 4.45 zawyły syreny. Obchody na Westerplatte
Trójmiasto
Trzęsienie ziemi
Silne trzęsienie ziemi w Afganistanie. Lokalne władze: setki ofiar
METEO
Pogodny czwartek
Pierwszy dzień września będzie ciepły
METEO
Andrij Parubij
Szokujące zabójstwo we Lwowie. Zełenski: zatrzymano podejrzanego
imageTitle
Cudowna końcówka Polaków. Mają trzecie zwycięstwo na EuroBaskecie
EUROSPORT
imageTitle
Zabrakło argumentów. Polscy siatkarze ograni w Krakowie
EUROSPORT
imageTitle
Polacy pokonali Islandię w trzecim meczu w Spodku
EUROSPORT
imageTitle
Faworyt Vuelty pokazał moc. Aktywny dzień Kwiatkowskiego
EUROSPORT
Levante - Barcelona
Barcelona straciła punkty, a i tak jej bohaterem był bramkarz
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Realna obawa" w Pałacu Prezydenckim. "Żeby za dużo się nie wydarzyło"
Polska
Młodzi inżynierowie testowali w Krakowie marsjańskie łaziki
Marsjańskie łaziki na torze w Krakowie
Hubert Kijek
Morskie dno
Szczelina na dnie Atlantyku. Wywołała niszczycielskie trzęsienia ziemi
METEO
Karol Nawrocki
Ujawnienie pisma z MSZ. Prezydent "dyskredytuje sam siebie"
Polska
Francuscy żołnierze
"Dość precyzyjny" plan Europy. "Bardzo wątpliwy scenariusz"
Nowe prawo ma zwiększyć ochronę danych osobowych i wizerunków dzieci w szkołach
"Idealna pożywka dla przestępców". Co musi się zmienić?
Fakty
Akcja policji w Kłobucku
Stał w oknie z bronią. Policjanci otoczyli dom
Katowice
Noc, mgła
W mocy żółte alarmy. Na horyzoncie powrót burz, ulew i upału
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica