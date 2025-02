Przetrwał dwa wnioski o wotum nieufności

Chcąc przeforsować budżet, Bayrou sięgnął więc po dozwolony przez konstytucję mechanizm przyjmowania ustaw z pominięciem głosowania. Użył tego mechanizmu dwukrotnie: w odniesieniu do całego budżetu i do projektu ustawy o wydatkach na cele socjalne, a konkretnie - do jej pierwszej części.