Zmarł irański uchodźca, którego losy były inspiracją filmu "Terminal" Stevena Spielberga. Latami mieszkał na lotnisku w Paryżu

Według informacji przekazanych przez władze lotniska Charles'a de Gaulle'a w Paryżu, Merhan Karimi Nasseri zmarł w wyniku ataku serca. Irański uchodźca mieszkał w terminalu 1 od 1988 do 2006 roku, najpierw z powodu braku dokumentów poświadczających status uchodźcy, a później, po otrzymaniu prawa pobytu we Francji, z własnego wyboru.

Merhan Karimi Nasseri mieszkał na lotnisku

Ci, którzy zaprzyjaźnili się z nim na lotnisku, twierdzili, że lata życia w terminalu odcisnęły piętno na jego stanie psychicznym. "Lekarz na lotnisku w latach 90. martwił się o jego zdrowie fizyczne i psychiczne (...). Znajomy sprzedawca biletów porównał go do więźnia niezdolnego do 'życia na zewnątrz'" - napisała agencja AP.