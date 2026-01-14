Francja otwiera konsulat na Grenlandii

Nuuk, stolica i największe miasto Grenlandii Źródło: Reuters

- Stany Zjednoczone muszą przestać szantażować Grenlandię i wyrażać chęć przejęcia kontroli nad terytorium - oświadczył w środę szef francuskiej dyplomacji Jean-Noel Barrot w radiu RTL. Podkreślił, że "Grenlandia nie chce ani należeć do USA, ani być przez nie zarządzana".

Szef MSZ zaznaczył, że Grenlandia poczyniła swój wybór na rzecz Danii, Unii Europejskiej i NATO. - Atakowanie jednego członka NATO przez drugiego nie miałoby żadnego sensu, byłoby to sprzeczne z interesami Stanów Zjednoczonych i słyszę w USA coraz więcej głosów, które to mówią - opisał Barrot.

We wtorek premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen spotkał się w Kopenhadze z premierką Danii Mette Fredriksen. Podczas wspólnej konferencji prasowej Nielsen zadeklarował, że "jeśli mamy wybierać między USA a Danią, to wolimy być częścią Królestwa Danii". O te słowa był pytany we wtorek prezydent USA. - Cóż to ich problem. Nie zgadzam się z nim. Nie wiem, kim on (premier Grenlandii - red.) jest. Nic o nim nie wiem. Ale to będzie dla niego duży problem - powiedział dziennikarzom Trump.

Zadania francuskiego konsulatu na Grenlandii

Szef francuskiej dyplomacji poinformował, że planowane od zeszłego roku otwarcie francuskiego konsulatu na wyspie odbędzie się 6 lutego.

Portal France Info przypomniał w ostatnich dniach, że w oficjalnym rejestrze obywateli Francji na Grenlandii figuruje sześć osób. Konsulat na wyspie miałby, według MSZ Francji, rozszerzone kompetencje. W założeniu służyłby także około 30 naukowcom, którzy co roku przyjeżdżają w celach badawczych. Pomagałby też przedsiębiorstwom francuskim, które chciałyby rozwijać biznes na wyspie. Otwarcie placówki byłoby jednocześnie sygnałem politycznym, adresowanym do prezydenta USA, świadczącym o wsparciu Paryża dla Grenlandii i Danii.

Jean-Noel Barrot Źródło: Wiktor Dąbkowski/PAP

"Grenlandia nie jest na sprzedaż"

Nie pierwszy raz Barrot zabiera głos w sprawie przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone. W ubiegłym tygodniu w rozmowie z publicznym Radio France ocenił, że amerykańska interwencja na wyspę pozostaje "fikcją polityczną". Powiedział też, że rozmawiał z sekretarzem Stanów Zjednoczonych Markiem Rubio, który "wykluczył możliwość powtórzenia się na Grenlandii tego, co właśnie wydarzyło się w Wenezueli".

Trump od początku swojej drugiej kadencji w styczniu 2025 r. wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia Grenlandii, największej wyspy świata, przez Stany Zjednoczone. Wrócił do tej retoryki po tym, gdy 3 stycznia wojska amerykańskie zaatakowały Wenezuelę i uprowadziły jej autorytarnego przywódcę Nicolasa Maduro.

Szef francuskiego MSZ powtórzył także, że "Grenlandia nie jest na sprzedaż" a jej "przyszłość zostanie określona w porozumieniu między władzami Grenlandii i Danii".

USA chcą przejąć Grenlandię "na własność"

W ostatnich tygodniach amerykańska administracja przekonuje, że "potrzebuje Grenlandii ze względu na bezpieczeństwo narodowe, a Dania nie będzie w stanie nią się zająć". Trump zapowiedział także, że chce porozumienia z wyspą - "jeśli nie po dobroci, to w trudniejszy sposób". Jego zdaniem jeśli USA tego nie zrobią, uczynią to Rosja lub Chiny.

Trump podkreśla, że jest zainteresowany tylko przejęciem wyspy na własność i odrzuca ewentualną misję innych państw NATO na Grenlandii. Agencja Bloomberga poinformowała, że taką propozycję miały złożyć Niemcy i Wielka Brytania, co miałoby przekonać administrację Trumpa, że Europa poważnie traktuje bezpieczeństwo w Arktyce.

- Mamy tam dużo żołnierzy, ale potrzebujemy więcej. Potrzebujemy własności. Naprawdę potrzebujemy tytułu do ziemi, jak mówią w świecie nieruchomości - powiedział Trump w niedzielę na pokładzie Air Force One.

