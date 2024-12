Katedra mówi nam, że nasze marzenia - nawet te najśmielsze - są możliwe tylko wtedy, gdy wszyscy się w nie zaangażują - podkreślał prezydent Francji Emmanuel Macron podczas uroczystości otwarcia Notre Dame, odbudowanej po wielkim pożarze z 2019 roku. Na to wydarzenie przybyło wielu gości z całego świata, w tym prezydent Andrzej Duda, prezydent elekt USA Donald Trump czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W Paryżu odbyła się w sobotę uroczystość otwarcia katedry Notre Dame, odbudowanej po pożarze z 2019 roku. Ceremonię rozpoczął arcybiskup Laurent Ulrich, pukając pastorałem do głównych drzwi katedry. Odpowiedzią był śpiew psalmu w wykonaniu chóru katedralnego Maitrise Notre Dame - symboliczna odpowiedź świątyni milczącej po pożarze na wezwanie duchownego. Za trzecim pukaniem i trzecim śpiewem drzwi otworzyły się.

Symboliczne pukanie do drzwi katedry w Paryżu przez arcybiskupa PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL

Goście z całego świata, uścisk dłoni Dudy i Trumpa

Opatrzono go podpisem: "Prezydent Andrzej Duda z Prezydentem elektem Donaldem Trumpem podczas ceremonii ponownego otwarcia Katedry Notre–Dame". Na krótkim wideo widać, jak Trump wita się z Dudą. Podchodzi do niego i kładzie mu dłoń na ramieniu.

Macron: dzwony Notre Dame znów biją

Podziękował rzemieślnikom i mistrzom różnych specjalności, inżynierom i historykom, konserwatorom i architektom, a także tym, którzy przekazali datki na odbudowę świątyni. - Każda pomoc i gest były niezbędne. Odkryliśmy na nowo to, co mogły robić wielkie narody - zrealizowanie niemożliwego - powiedział Macron.

Zaapelował, by "zachować jako skarb tę lekcję pokory i woli". - Nie zapominajmy nigdy tego, że liczy się każdy - dodał. Według Macrona katedra mówi nam, "że nasze marzenia – nawet te najśmielsze – są możliwe tylko wtedy, gdy wszyscy się w nie zaangażują".

Macron podkreślił, że "dzwony Notre Dame znów biją" i jest to "muzyką nadziei, znaną Paryżowi, Francji i światu". Dzwony Notre Dame "towarzyszyły naszej historii" - wskazywał francuski prezydent. Jak opisywał, dzwoniły one dla Napoleona, który koronował się w katedrze czy gdy świętowano wyzwolenie Paryża spod okupacji hitlerowskiej w 1944 roku.

- Wierni wkrótce przybędą, by się modlić. Świat odkryje katedrę odbudowaną i upiększoną - dodał.

List od Franciszka

Papież Franciszek wyraził nadzieję w liście odczytanym w Notre Dame, że odrodzenie tej świątyni "będzie proroczym znakiem odnowy Kościoła we Francji". Jak napisał, to miejsce "wkrótce znów będą odwiedzać i podziwiać tłumy ludzi różnego stanu, pochodzenia, religii, o różnych językach i kulturach", a wielu z nich to poszukujący "absolutu i sensu w swoim życiu".