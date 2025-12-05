Logo strona główna
Świat

Drony nad bazą z atomowymi okrętami podwodnymi. Wojsko otworzyło ogień

Okręt podwodny w bazie wojskowej w Ile Longue we Francji
Baza wojskowa w Ile Longue we Francji
Źródło: Reuters
Francuskie wojsko oddało strzały do dronów, które zostały zauważone nad wojskową bazą morską w północno-zachodniej części kraju - podała AFP, powołując się na źródła w żandarmerii. Jednostka w Ile Longue jest jednym z najważniejszych francuskich obiektów wojskowych.
Kluczowe fakty:
  • Bezzałogowce zauważono w czwartek wieczorem.
  • Nie podano, czy po oddaniu strzałów, drony zostały zestrzelone.
  • To nie pierwszy raz, kiedy zgłoszono incydent w okolicy tej bazy w Bretanii.

Do incydentu doszło w czwartek wieczorem, kiedy wykryto pięć dronów nad jednym z najważniejszych francuskich obiektów wojskowych - bazą w Ile Longue w Bretanii, gdzie stacjonują okręty podwodne z napędem atomowym przenoszące pociski balistyczne z głowicami termojądrowymi.

Źródła w żandarmerii przekazały agencji AFP, że jednostka odpowiedzialna za ochronę francuskiej floty (Fusiliers Marins - Strzelcy Morscy) otworzyła ogień do bezzałogowców. Nie podano, czy drony zostały zestrzelone.

Prefektura morska odpowiedzialna za region Atlantyku poinformowała AFP w piątek, że w związku z incydentem wszczęto śledztwo. W przesłanym agencji komunikacie zapewniono, że "infrastruktura krytyczna nie była zagrożona".

Kolejny taki incydent

Nie był to pierwszy incydent tego typu. W nocy z 17 na 18 listopada zgłoszono incydent związany z dronem, który miał latać w okolicach tej samej bazy Ile Longue, położonej na końcu Półwyspu Bretońskiego.

Bazę strzeże 120 żandarmów morskich we współpracy z jednostką strzelców morskich, odpowiedzialną za bezpieczeństwo floty. Stacjonują tam cztery okręty podwodne typu Triomphant z napędem atomowym przenoszące pociski balistyczne z głowicami termojądrowymi. Jeden z okrętów jest zawsze na morzu i jest ważnym elementem francuskiej strategii odstraszania atomowego.

Drony paraliżują lotniska. Sposoby na to są, ale nie w Polsce

Drony paraliżują lotniska. Sposoby na to są, ale nie w Polsce

Monika Winiarska
UE reaguje po paraliżu lotniska na Litwie

UE reaguje po paraliżu lotniska na Litwie

AFP zwróciła uwagę, że w ostatnich miesiącach doszło do wielu incydentów z udziałem dronów, przelatujących nad lotniskami, bazami wojskowymi oraz innymi obiektami w północnej Europie. Władze państw dotkniętych przez te incydenty, uważają, że za tymi działaniami stoi Rosja.

Broń atomowa na świecie
Broń atomowa na świecie
Źródło: PAP - Adam Ziemienowicz

Francja jest jednym z pięciu zatwierdzonych prawnie mocarstw nuklearnych. Arsenały atomowe Francji, USA, Rosji, Chin i Wielkiej Brytanii są regulowane Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Francuski arsenał z 290 głowicami jest największym w Unii Europejskiej i drugim co do wielkości w NATO.

Autorka/Autor: aaw, sz/akr

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FRED TANNEAU/AFP/East News

FrancjaDronyBroń atomowaWojsko
