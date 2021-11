Arcybiskup Paryża składa dymisję na ręce papieża Franciszka

70-letni metropolita stolicy wysłał w czwartek list do papieża z informacją o swej rezygnacji. Wiadomość ta miała być poufna do momentu odpowiedzi Franciszka. Jako pierwszy o tym, że biskup miał być w związku z kobietą, napisał tygodnik "Le Point". Przytoczył wiadomość e-mail, którą miał wysłać duchowny do kobiety w 2012 roku. Zarzuty, choć niekaralne, stoją w sprzeczności z zasadami Kościoła. Biskup zaprzecza jakimkolwiek intymnym związkom z kobietą.

Arcybiskup Michel Aupetit, z którym skontaktował się katolicki dziennik "La Croix", odnosząc się do swej decyzji, oświadczył, że zrobił to "dla swojej diecezji". "Le Figaro" opisuje, że paryska diecezja w rozmowie z AFP zaprzeczyła, jakoby list miał stanowić przyznanie się do winy. Określili, że to raczej "gest pokory", który ma zapobiec niepokojom wśród wierzących z diecezji.