Świat

Fińska policja rozbiła szajkę Polaków. Podejrzani o "bardzo rzadkie przestępstwa"

W samochodzie znaleziono kolce do przebijania opon pościgu
Policja zatrzymała w Finlandii trzech Polaków podejrzanych o wysadzanie i kradzieże bankomatów
Źródło: polissi.fi
Fińska policja informuje o ustaleniach ze śledztwa w sprawie trzech Polaków. Zostali zatrzymani w związku z podejrzeniem o wysadzanie i kradzieże bankomatów. Służby podkreślają, że "tego typu przestępstwa są w Finlandii bardzo rzadkie" i "od początku jednym z założeń śledczych było, że sprawcami są zawodowi przestępcy" z zagranicy.
Kluczowe fakty:
  • Fińska policja we współpracy z polską prowadzą śledztwo w sprawie szajki okradającej bankomaty w Finlandii.
  • Policja opublikowała zdjęcia mające świadczyć o tym, że planowali i profesjonalnie przeprowadzili napad na wiosnę tego roku.
  • Polacy trafili do aresztu; podejrzewani są o kolejne przestępstwa.

Mężczyźni zostali zatrzymani w kwietniu tego roku, tego samego dnia, gdy doszło do eksplozji bankomatu w Vaala (ok. 100 km na południe od Oulu).

Wysadzony bankomat w miejscowości Vaala
Wysadzony bankomat w miejscowości Vaala
Źródło: poliisi.fi

Szajka Polaków w Finlandii. W aucie mieli specjalne kolce

Lokalna policja została powiadomiona o utracie połączenia z bankomatem 10 kwietnia nad ranem. W okolicy było słychać wybuch, a sprzed bankomatu odjechał samochód "ciągnący metalową skrzynię, z której leciały iskry".

Patrol znalazł pozostałości rozbitego bankomatu na leśnej drodze, około pięciu kilometrów od miejsca zdarzenia. Po południu, w związku z podejrzeniem przestępstwa, zatrzymano trzech obywateli Polski, którzy zakwaterowali się w jednym z okolicznych ośrodków - podano w komunikacie Centralnego Biura Policji Kryminalnej (KRP).

Droga, przy której policja znalazła pozostałości rozbitego bankomatu
Droga, przy której policja znalazła pozostałości rozbitego bankomatu
Źródło: poliisi.fi

Według śledczych akcja z bankomatem była dokładnie zaplanowana, przygotowana i przeprowadzona w sposób profesjonalny. Szajka miała podrobione tablice rejestracyjne, a w samochodzie znaleziono także kolce, które można rozrzucać przed radiowóz w celu przebicia opon.

W samochodzie znaleziono kolce do przebijania opon pościgu
W samochodzie znaleziono kolce do przebijania opon pościgu
Źródło: poliisi.fi

Łączna wartość strat finansowych związanych z eksplozją bankomatu w Vaala wynosi około 85 tys. euro, co obejmuje skradzione pieniądze, wartość samego automatu oraz szkody materialne wyrządzone eksplozją. Prawie wszystkie banknoty z bankomatu zostały skonfiskowane podejrzanym.

Odzyskane przez fińską policję banknoty
Odzyskane przez fińską policję banknoty
Źródło: poliisi.fi

Takie przestępstwa w Finlandii "są bardzo rzadkie"

Według policji polska szajka łączona jest także z dwoma innymi podobnymi eksplozjami bankomatów, do których doszło w Finlandii jesienią 2024 r. w miejscowościach w Tervajoki pod Vaasa oraz w Eura pod Pori. Pieniędzy skradzionych z tych bankomatów nie udało się dotąd odzyskać, a łączna wartość strat finansowych spowodowanych tymi wybuchami szacowana jest na około 200 tys. euro.

"Tego typu przestępstwa są w Finlandii bardzo rzadkie. Od początku śledztwa jednym z wątków było założenie, że sprawcami są prawdopodobnie zawodowi przestępcy, którzy przybyli do Finlandii z zagranicy" - powiedział komisarz Juha-Pekka Karkkola.

"Podejrzani cały czas przebywają w areszcie, w śledztwie współpracujemy z polską policją. Mężczyźni zaprzeczają stawianym im zarzutom" - przekazało KRP.

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: poliisi.fi

