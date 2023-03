Premier Finlandii gotowa rozmawiać o przekazaniu Ukrainie myśliwców

czytaj dalej

Sobota jest 381. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. - Podejmiemy nowe kroki, by uderzać w dodatkowych graczy w państwach trzecich na całym świecie zaangażowanych w omijanie sankcji przeciwko Rosji - ogłosili po spotkaniu w Białym Domu prezydent USA Joe Biden i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. - Naszym głównym przesłaniem było oczywiście to, że będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to konieczne - powiedziała dziennikarzom przewodnicząca KE. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.