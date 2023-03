Finlandia po raz szósty uznana za najszczęśliwszy kraj na świecie. Co o tym myślą sami Finowie

Finlandia już po raz szósty uplasowała się na pierwszym miejscu rankingu najszczęśliwszych państw świata. W pierwszej dziesiątce zestawienia po raz kolejny znalazły się również wszystkie pozostałe kraje nordyckie. Co o tym decyduje? Dlaczego od lat zajmują tak wysokie pozycje? Co o zwycięstwie Finlandii w World Happiness Report myślą sami Finowie?

W rozmowie z portalem This is Finland mieszkańcy najszczęśliwszego kraju świata zgodnie podkreślają, że o pierwszym miejscu Finlandii w rankingu decydują przede wszystkim: sprawne działanie publicznych instytucji, poczucie bezpieczeństwa, bliskość natury i pozytywne nastawienie ludzi wokół.

Dlaczego Finlandia to najszczęśliwszy kraj na świecie

- Uwielbiam to, jak szczerzy są (tutejsi - red.) ludzie i jak można tu na wszystkim polegać. Jest tu bezpiecznie - mówi jedna z rozmówczyń This is Finland. - Czuję, że nie muszę się martwić o to, gdzie ani o jakiej porze idę. Czuję również, że jako członek społeczeństwa jestem traktowana równo. Wszyscy są tu inkluzywni i przyjaźni - dodaje inna kobieta. Zadowolenie z poziomu bezpieczeństwa wyraża również kolejny komentujący. - Kilka dni temu wracałem do domu z wieczornego wyjścia, szedłem przez puste, czyste i spokojne ulice bez jakichkolwiek obaw - opowiada.

Rozmówcy portalu zgodnie podkreślają również rolę, jaką odgrywają sprawnie funkcjonujące instytucje publiczne, oraz mówią, jak to wpływa na ich zadowolenie z życia. - Kocham żyć w Finlandii, ponieważ tu wszystko działa. Publiczny transport dobrze funkcjonuje, a system opieki zdrowotnej jest cudowny - tłumaczy jeden z mieszkańców. Kilku rozmówców wskazuje również na dostępność darmowej edukacji, prowadzonej na zadowalającym ich poziomie. - Czuję się wdzięczna, że jako młoda Finka mogłam otrzymać tak dobrą edukację - mówi jedna z osób zagadniętych przez This is Finland.

Ekspert o szczęściu w Finlandii

O wpływie wspomnianych czynników szerzej opowiada w opublikowanej przez siebie w mediach społecznościowych analizie doktor Frank Martela, wykładowca na Uniwersytecie Aalto i autor książki "Wspaniałe życie. W poszukiwaniu sensu egzystencji". - Kiedy Dania znalazła się na szczycie rankingu, media oszalały na punkcie "hygge", duńskiego słowa oznaczającego przytulność (...). Kiedy Finlandia wyprzedziła Danię, podobne teksty pisano o fińskiej kulturze sauny i mistycznych cechach narodowych zwanych "sisu". Jednak prawdziwe powody wysokich pozycji Finlandii i Danii są bardziej przyziemne: to jakościowe instytucje wyjaśniają wysokie pozycje w rankingach - zauważa.

- W Finlandii instytucje po prostu działają. Obywatele czują, że ich głos jest słyszany, a instytucje dostarczają to, co powinny - kontynuuje naukowiec. - Jeśli połączy się to z polityką opieki społecznej, z której słyną kraje skandynawskie (bezpłatna opieka zdrowotna, bezpłatna edukacja, stosunkowo wysokie zasiłki dla bezrobotnych i emerytury), można to zrozumieć. Te kraje dbają o swoich obywateli - tłumaczy doktor Martela.

Jak podsumowuje ekspert, "sekret fińskiego szczęścia jest prosty, ale trudny do zastosowania w praktyce. To budowanie instytucji, które naprawdę służą ogółowi obywateli". Podkreśla on, że choć "rząd nie może uszczęśliwić obywateli", to "dobrze funkcjonujące instytucje i usługi opiekuńcze mogą usunąć wiele źródeł nieszczęścia z ich życia".

Ranking najszczęśliwszych krajów świata

Ranking najszczęśliwszych krajów świata - World Happiness Report - co roku sporządzany jest przez inicjatywę ONZ, Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Uwzględnia on dane zebrane za pomocą sondaży Gallup World Poll w ponad stu państwach. Kraje uszeregowane są pod względem szczęścia, rozumianego jako średnie oceny jakości życia wyrażane przez mieszkańców w ciągu trzech poprzednich lat, w tym przypadku w latach 2020-2022.

Finlandia po raz szósty została najszczęśliwszym krajem świata Shutterstock

W tegorocznej edycji na pierwszych dziesięciu miejscach zestawienia znalazły się kolejno: Finlandia, Dania, Islandia, Izrael, Holandia, Szwecja, Norwegia, Szwajcaria, Luksemburg i Nowa Zelandia. Polska uplasowała się na 39. pozycji.

Autor:jdw//az

Źródło: This is Finland, frankmartela.substack.com