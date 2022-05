Dowódca fińskich sił zbrojnych: władze Rosji przyjęły, że nasze członkostwo w NATO jest faktem

Kiedy w Europie jest wojna, my też musimy być przygotowani na nieprzewidywalny rozwój sytuacji - oświadczył generał Timo Kivinen, dowódca fińskich sił zbrojnych. W wywiadzie opublikowanym w niedzielę dodał, iż "wygląda na to, że władze Rosji przyjęły, że członkostwo Finlandii w NATO jest faktem". O pomocy dla Finlandii oraz Szwecji w związku z ich planowaną akcesją do NATO w niedzielę rozmawiali szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Francji, Antony Blinken i Catherine Colonna.