Fińska armia ma mieć milion rezerwistów

Fińskie wojsko w czasie ćwiczeń Źródło: You Tube / Puolustusvoimat - Försvarsmakten

Władze Finlandii chcą podnieść górną granicę wieku rezerwistów do 65 lat. W perspektywie kilku lat zwiększyłoby to liczbę fińskich rezerwistów do miliona. Minister obrony Antti Hakkanen podkreśla, że to dowód dla sojuszników z NATO na "poważne podejście" kraju do kwestii obronności.

Kluczowe fakty: Finlandia od 2023 roku jest członkiem NATO.

Propozycja fińskiego rządu musi przejść teraz fazę konsultacji.

Finlandia jest jednym z niewielu krajów Europy, który wciąż posiada powszechny obowiązek służby wojskowej.

Fiński minister obrony Antti Hakkanen szczegółami nowego projektu rządu podzielił się w środę. Ma on podnieść wiek rezerwistów do 65 lat. Obecnie górna granica wieku dla żołnierzy rezerwy wynosi 50 lat, a dla oficerów i podoficerów 60 lat. Zmiana miałaby dotyczyć wszystkich urodzonych w 1966 roku i później.

Dzięki nowym przepisom do 2031 liczba fińskich rezerwistów miałaby wzrosnąć o 125 tysięcy. Jako że obecnie wynosi ona ok. 870 tysięcy, w przyszłej dekadzie mogłaby tym samym osiągnąć milion. Liczebność żołnierzy Finlandii w czynnej służbie to 280 tys.

Finlandia chce większej armii

Zdaniem Anttiego Hakkanena nowa ustawa miałaby "wzmocnić obronę i bezpieczeństwo Finlandii". To też "dowód dla sojuszników z NATO", że państwo, które przyłączyło do sojuszu przed dwoma laty, "bardzo poważnie podchodzi do kwestii wzmocnienia obronności kraju".

Propozycja rządu musi przejść teraz fazę konsultacji. Pod obrady parlamentu może trafić jeszcze tego lata. Temat nie jest w kraju niczym nowym. O podniesieniu górnej granicy wieku rezerwistów zaczęto dyskutować już kilka lat temu, gdy Rosja dokonała pełnoskalowej inwazji Ukrainy.

Reformę rezerwy wpisano też do programu koalicji centroprawicowego rządu premiera Petteriego Orpo. Ten jest obecnie na półmetku swojej kadencji, która zgodnie z harmonogramem potrwa do 2027 roku. Zgodnie z treścią projektu, nowa górna granica wieku ma zacząć obowiązywać od przyszłego roku.

Powszechny pobór w Finlandii

Finlandia jest jednym z niewielu krajów Europy, który po zakończeniu zimnej wojny nie zrezygnował z powszechnego obowiązku służby wojskowej. Jak deklarują władze kraju, armia oparta o liczną rezerwę pozostaje podstawą bezpieczeństwa Finlandii.