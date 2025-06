Zamachy w Minnesocie. FBI podaje, co stało się przed oddaniem śmiertelnych strzałów

Sprawca zabił stanową polityk w Minnesocie. Zranił też senatora Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Prokuratura postawiła już zarzuty Vance'owi Boelterowi. 57-latek został oskarżony m.in. o zabójstwo i stalking. Grozi mu kara śmierci.

W nocy z piątku na sobotę mężczyzna zaatakował deputowaną Melissę Hortman i jej męża oraz Johna Hoffmana i jego małżonkę. Hortmanowie nie przeżyli zamachu.

Jak ustaliły służby, tej samej nocy Boelter odwiedził domy jeszcze dwóch polityków. Pod jednym miał spotkać prawdziwego funkcjonariusza. Dochodzenie w sprawie trwa.

W nocy z piątku na sobotę doszło do tragicznego w skutkach ataku na ustawodawców z Minnesoty. Vance Boelter śmiertelnie postrzelił deputowaną Melissę Hortman i jej męża Marka. Zaatakował też senatora Johna Hoffmana i jego małżonkę Yvette. Tej parze udało się przeżyć, ale ich stan jest poważny.

O tym, jak wyglądała napaść, FBI informuje w wydanym w poniedziałek dokumencie. Jego fragmenty opisuje CNN. Zgodnie z tą relacją mężczyzna miał tej samej nocy odwiedzić domy jeszcze dwóch innych polityków. Najpierw Boelter miał podjechać pod dom Hoffmanów. 57-latek poruszał się samochodem, podobnym do tych, z jakich korzystają funkcjonariusze. Miał na sobie realistyczną, silikonową maskę i mundur policjanta. Kamera domowego monitoringu zarejestrowała, jak puka do drzwi i mówi: "Tu policja. Otwórzcie drzwi". Gdy małżeństwo Hoffmanów wpuściło go do środka, napastnik zaczął opowiadać o rzekomej strzelaninie w okolicy i pytać, czy para ma broń. Gdy Hoffmanowie zorientowali się, że nie mają do czynienia z prawdziwym policjantem, mężczyzna otworzył do nich ogień.

Służby o szczegółach ataku Vance'a Boeltera

Jak wynika z opisywanego przez CNN dokumentu, Boelter udał się do oddalonego o około 20 kilometrów domu innego demokraty. Tożsamość właściciela nieruchomości nie została podana. W raporcie został on przedstawiony jedynie jako "urzędnik publiczny 1". Również tu 57-latek próbował podawać się za policjanta. Nikt jednak nie otworzył mu drzwi. Finalnie mężczyzna odszedł i wyruszył w stronę domu "urzędnika publicznego 2".

Zanim dojechał na miejsce, służby zdążyły otrzymać już informację o ataku na Hoffmanów. Policja wysłała do domu "urzędnika publicznego 2" kontrolny patrol. Oddelegowany do tego funkcjonariusz spotkał pod budynkiem mężczyznę, "o którym obecnie uważa się, że był to Boelter". Siedział on w samochodzie podobnym do policyjnego i był ubrany jak funkcjonariusz. Prawdziwy policjant założył, że napotkany mężczyzna również został wysłany do sprawdzenia czy "urzędnikowi publicznemu 2" nic się nie stało.

Funkcjonariusz próbował z rozmawiać z "kolegą po fachu", ale ten patrzył prosto przed siebie i nie odpowiadał. Niecałą godzinę później Boelter zaatakował Melissę Hortman i jej męża Marka. Na miejscu wdał się w strzelaninę z policją, ale ostatecznie udało mu się uciec. Został złapany po niemal dwóch dniach poszukiwań. W poniedziałek prokuratura federalna postawiła mu sześć zarzutów, m.in. zabójstwa i stalkingu. Grozi mu za to kara śmierci. Dodatkowe zarzuty postawiła mu też prokuratura stanowa Minnesoty.

Vance Boelter Źródło: HENNEPIN COUNTY SHERIFF'S OFFICE/PAP/EPA

Śledczy podejrzewają, że Boelter chciał zaatakować więcej osób. W jego samochodzie znaleziono wykaz z nazwiskami kilkudziesięciu potencjalnych celów. Na liście miał znaleźć się m.in. Tim Walz, aktualny gubernator Minnesoty i były kandydat na wiceprezydenta. Jak przekazała prokuratura, zgromadzone dowody pokazują, że mężczyzna od dawna planował zamachy. Służby na razie nie podały motywów jego działania

