Świat

Ewakuacja pasażerów wycieczkowca MV Hondius zakończona. Statek odpłynął

Pasażerowie MV Hodnius czekają na opuszczenie statku
Wiadomość od Jana Dobrogowskiego, kapitana statku MV Hondius
Ostatni pasażerowie wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto zakażenie hantawirusem, opuścili pokład u wybrzeży Teneryfy - poinformowały hiszpańskie władze. Statek wróci teraz do swojego macierzystego portu w Holandii. - Hiszpania poradziła sobie z tym w wielkim stylu - ocenił szef WHO.

Hiszpański resort zdrowia poinformował, że pływający pod holenderską banderą statek wycieczkowy MV Hondius wyruszył w poniedziałek wieczorem z portu Granadilla de Abona na Teneryfie w kierunku Holandii. Wcześniej ewakuowano z niego wszystkich pasażerów. Specjalnymi lotami wracali oni do swoich krajów.

Część załogi z polskim kapitanem Janem Dobrogowskim ma przybyć do portu w Rotterdamie za około pięciu dni. W Holandii statek, na którym wykryto hantawirusa, ma zostać poddany dezynfekcji.

Ewakuacja pasażerów wycieczkowca "zakończona sukcesem"

Ewakuacja ponad 120 pasażerów trwała od niedzielnego przedpołudnia, kiedy wycieczkowiec przybył - pomimo sprzeciwu regionalnych władz Wysp Kanaryjskich - do wybrzeży Teneryfy.

Hiszpańska minister zdrowia Monica Garcia oświadczyła na konferencji prasowej, że akcja zakończyła się "sukcesem" i została przeprowadzona "z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa". - Hiszpania poradziła sobie z tym w wielkim stylu - chwalił rząd w Madrycie szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, cytowany przez portal radia Cadena SER. Podziękował przy tym mieszkańcom Teneryfy za "współczucie i solidarność".

Wcześniej podziękowania Hiszpanii złożyli m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Niedługo przed zakończeniem ewakuacji hiszpańskie władze poinformowały, że stojący od niedzieli na kotwicy statek musiał zacumować w porcie w związku z pogarszającą się pogodą. Wcześniej nie zdecydowano się na to, aby uniknąć zagrożeń zdrowotnych, a pasażerowie byli transportowani na ląd łodziami.

Ewakuację pasażerów relacjonował będący na miejscu reporter TVN24 Artur Molęda:

Teneryfa. Ewakuacja pasażerów MV Hondius. Relacja Artura Molędy
Hantawirus na wycieczkowcu MV Hondius

WHO poinformowała 3 maja o śmierci trzech osób ze statku, który na początku kwietnia wyruszył w rejs po Atlantyku z południowej Argentyny. Do tej pory organizacja potwierdziła osiem przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie.

W poniedziałek poinformowano, że Francuzka i Amerykanka, które zostały ewakuowane ze statku, miały pozytywny wynik testu na hantawirusa.

