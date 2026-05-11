Ewakuacja pasażerów wycieczkowca MV Hondius zakończona. Statek odpłynął

Wiadomość od Jana Dobrogowskiego, kapitana statku MV Hondius

Hiszpański resort zdrowia poinformował, że pływający pod holenderską banderą statek wycieczkowy MV Hondius wyruszył w poniedziałek wieczorem z portu Granadilla de Abona na Teneryfie w kierunku Holandii. Wcześniej ewakuowano z niego wszystkich pasażerów. Specjalnymi lotami wracali oni do swoich krajów.

Część załogi z polskim kapitanem Janem Dobrogowskim ma przybyć do portu w Rotterdamie za około pięciu dni. W Holandii statek, na którym wykryto hantawirusa, ma zostać poddany dezynfekcji.

Ewakuacja pasażerów wycieczkowca "zakończona sukcesem"

Ewakuacja ponad 120 pasażerów trwała od niedzielnego przedpołudnia, kiedy wycieczkowiec przybył - pomimo sprzeciwu regionalnych władz Wysp Kanaryjskich - do wybrzeży Teneryfy.

Hiszpańska minister zdrowia Monica Garcia oświadczyła na konferencji prasowej, że akcja zakończyła się "sukcesem" i została przeprowadzona "z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa". - Hiszpania poradziła sobie z tym w wielkim stylu - chwalił rząd w Madrycie szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, cytowany przez portal radia Cadena SER. Podziękował przy tym mieszkańcom Teneryfy za "współczucie i solidarność".

Wcześniej podziękowania Hiszpanii złożyli m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Niedługo przed zakończeniem ewakuacji hiszpańskie władze poinformowały, że stojący od niedzieli na kotwicy statek musiał zacumować w porcie w związku z pogarszającą się pogodą. Wcześniej nie zdecydowano się na to, aby uniknąć zagrożeń zdrowotnych, a pasażerowie byli transportowani na ląd łodziami.

Hantawirus na wycieczkowcu MV Hondius

WHO poinformowała 3 maja o śmierci trzech osób ze statku, który na początku kwietnia wyruszył w rejs po Atlantyku z południowej Argentyny. Do tej pory organizacja potwierdziła osiem przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie.

W poniedziałek poinformowano, że Francuzka i Amerykanka, które zostały ewakuowane ze statku, miały pozytywny wynik testu na hantawirusa.

