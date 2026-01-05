Logo strona główna
Świat

Elon Musk porównał Wenezuelę do Polski. "To jest cała różnica"

shutterstock_2318800287
Elon Musk (nagranie archiwalne)
Źródło: Reuters
Wykres porównujący gospodarki Polski i Wenezueli na przestrzeni lat udostępnił miliarder i były współpracownik Donalda Trumpa Elon Musk. Widoczne na nim ogromne zmiany najbogatszy człowiek na świecie skomentował jednym zdaniem.

Elon Musk w niedzielę udostępnił na X post opublikowany tego samego dnia na koncie Michael A. Arouet - to popularny influencer lub grupa, publikujący wpisy na tematy związane z gospodarką. Oryginalny wpis w ciągu zaledwie doby wyświetliło ponad 12 milionów osób, post najbogatszego człowieka na świecie szybko zdobył niemal takie same zasięgi.

Porównanie Polski i Wenezueli

Post ten przedstawia wykres, pokazujący porównanie PKB per capita Polski i Wenezueli na przestrzeni niemal stulecia - w latach 1931-2022. Widać na nim, jak startując z porównywalnego poziomu ok. 3 tys. dolarów na osobę PKB per capita długo rósł w Wenezueli znacznie szybciej, pod koniec lat 70. osiągając tam niemal dwukrotnie wyższą wartość niż w Polsce.

Następnie od początku lat 90. to w Polsce wskaźnik zaczął rosnąć znacznie szybciej, co pogłębił wybuch głębokiego kryzysu w Wenezueli po pierwszej dekadzie XXI wieku. W rezultacie, jak wynika z wykresu, w 2022 roku PKB per capita był w Polsce przeszło sześciokrotnie wyższy niż w Wenezueli - wynosząc w obu państwach, odpowiednio, ponad 32 tys. dolarów i ponad 5 tys. dolarów.

Wenezuelczycy z darmowym internetem. Jest reakcja Muska
Wenezuelczycy z darmowym internetem. Jest reakcja Muska

BIZNES

Musk o Polsce i Wenezueli

"Wenezuela była niegdyś znacznie bogatsza od Polski, która cierpiała przez socjalizm. Następnie Polska wdrożyła zasady wolnego rynku i kapitalizmu, co zaowocowało boomem gospodarczym" - napisano w oryginalnym poście. Jak dodano, "Wenezuela wybrała socjalizm, który przyniósł jej mieszkańcom ubóstwo i nędzę. Na tym polega różnica".

Elon Musk, udostępniając ten post na swoim profilu, ograniczył się już do jednego zdania komentarza: "To jest cała różnica na świecie".

Źródłem danych z wykresu jest baza Maddison Project Database (MPD) z 2023 roku. Dane te w ogólnym ujęciu są zbliżone do najbardziej popularnych szacunków m.in. Banku Światowego czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Według MFW, PKB per capita w tym roku wyniesie w Wenezueli 8,61 tys. dolarów, a w Polsce - 58,56 tys. dolarów.

Obalony dyktator Wenezueli

Elon Musk udostępnił wykres dzień po tym, jak siły specjalne USA przeprowadziły operację wojskową w Wenezueli, uderzając na kilka celów na jej terytorium. W rezultacie przywódca kraju Nicolas Maduro wraz z żoną został pojmany i wywieziony z kraju, aby stanąć przed amerykańskim sądem.

Na Maduro i jego żonie - oraz trzem innym osobom z ich otoczenia, którzy pozostali na wolności - ciążą cztery zarzuty, w tym najcięższy: uczestnictwa w zmowie narkoterroryzmu. Pozostałe to przemyt kokainy do USA oraz dwa zarzuty posiadania karabinów maszynowych lub innej zabronionej broni.

"Twardogłowa tygrysica" utrzyma reżim? Co wiemy o następczyni Maduro

"Twardogłowa tygrysica" utrzyma reżim? Co wiemy o następczyni Maduro

"Strategiczna porażka Chin". Media o skutkach uderzenia na Wenezuelę

"Strategiczna porażka Chin". Media o skutkach uderzenia na Wenezuelę

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

