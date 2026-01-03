"W powietrzu unosi się zapach po wybuchach". Relacja polskiej dziennikarki z Caracas

Relacja polskiej dziennikarki z Caracas Źródło: TVN24

Rząd Wenezueli oskarżył w sobotę Stany Zjednoczone o atak na instalacje cywilne i wojskowe w kraju oraz poinformował, że wenezuelski przywódca Nicolas Maduro ogłosił w kraju stan wyjątkowy. W sobotę około godz. 2 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce) w stolicy Wenezueli, Caracas, słychać było kilka eksplozji i nisko przelatujące samoloty - wynika z relacji mediów i mieszkańców miasta publikowanych w internecie.

Jakie cele zaatakowano?

W TVN24 połączyliśmy się z Justyną Zuń-Dalloul, polską dziennikarką przybywającą w Caracas.

Jak przekazała, zaatakowana została stolica Wenezueli oraz trzy inne regiony. - Były eksplozje w bazie wojskowej Fuerte Tiuna - relacjonowała. To główna baza militarna w Caracas i jedna z najważniejszych w kraju. Znajdują się tam m.in. siedziba Ministerstwa Obrony oraz dowództwo armii. - Tam ma siedzibę również prezydent Maduro - dodała Zuń-Dalloul.

Jak mówiła, zaatakowano także lotniska, w tym lotnisko wojskowe La Carlota w Caracas oraz lotnisko w stanie Miranda, w miejscowości Higuerote. Dodała, że zaatakowany został także stan La Guaira, gdzie znajduje się międzynarodowe lotnisko Maiquetia oraz główny port morski kraju.

"Czuć zapach eksplozji"

- (W Caracas - red.) było widać eksplozje, wybuchy. (...) Ogłoszono stan wyjątkowy na 30 dni, no i oczywiście obronę kraju - relacjonowała Polka w rozmowie z TVN24.

Powiedziała, że mieszkańcy przygotowują zapasy wody. - W niektórych dzielnicach już nie ma światła. W dzielnicy, w której ja mieszkam, jest spokojnie, nie ma żadnego ruchu na ulicach. W powietrzu unosi się zapach po wybuchach - opisywała.

Przyznała, że nie było to działanie zaskakujące, bo napięcia na linii USA-Wenezuela trwają już od lat. W ostatnich miesiącach Donald Trump zaostrzył politykę wobec kraju, rządzonego przez Nicolasa Maduro.