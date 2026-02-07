Dzieci w rękach ICE. "Granica tego, co wolno, a czego nie, zaczyna się zacierać"

Polityka migracyjna Donalda Trumpa oparta na idei "zero tolerancji" nie oszczędza najmłodszych i najbardziej bezbronnych. Pod rządami obecnej administracji liczba dzieci umieszczanych w ośrodkach detencyjnych gwałtownie wzrosła. - Widzimy wyraźną presję na zwiększanie liczby zatrzymań - mówi w rozmowie z TVN24+ polsko-amerykańska prawniczka Ilona Szymkowicz. Artykuł dostępny w subskrypcji
Rysunki sporządzone przez dzieci osadzone w ośrodku detencyjnym dla migrantów w południowym Teksasie są poruszające.