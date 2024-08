Para głęboko zakonspirowanych agentów – Artiom i Anna Dulcewowie - jest wśród szpiegów, którzy w czwartek wrócili do Moskwy. Według oficjalnej "legendy" byli argentyńską rodziną, która przeniosła się do Europy. Ich dzieci właśnie dowiedziały się, że są Rosjanami. - Nie wiedziały nawet, kim jest Putin - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził w piątek, że Artiom i Anna Dulcewowie to funkcjonariusze wywiadu, tzw. nielegałowie, czyli uśpieni szpiedzy.

Pieskow powiedział, że dzieci "nie wiedziały nawet, kim jest Putin". Jego zdaniem to pokazuje, na jak wielkie "ofiary" decydują się w swojej pracy dla kraju nielegałowie.

Kim jest nielegał?

Nielegał, jak wyjaśniała na Facebooku Agencja Wywiadu, to "kadrowy pracownik wywiadu działający w warunkach głębokiej konspiracji na terenie obcego państwa, poza oficjalnymi strukturami przedstawicielstw swego kraju".

Żyli pod fałszywymi tożsamościami w Argentynie i Słowenii

Dulcewowie, jak ustaliły wcześniej media zachodnie, przyjechali jako młodzi ludzie do Argentyny, gdzie zalegalizowali się pod fałszywymi tożsamościami. Dulcew (który używał nazwiska Ludwig Gisch) podawał się za syna Argentynki, urodzonego w Namibii. Jego żona jako Maria Munos miała być według legendy Meksykanką urodzoną w Grecji. Po pięciu latach wraz z dziećmi para wyjechała do Słowenii, gdzie żyli jako "zwykła rodzina" z niezwykle dużą częstotliwością podróży po Europie oraz ogromną ilością gotówki trzymanej w mieszkaniu (ustalili to śledczy).