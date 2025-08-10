Dwadzieścia państw potępia plan Netanjahu

Lekarz ze Strefy Gazy: wojna to nie jest wina dzieci Źródło: TVN24 BiS

Plan uzgodniony przez rząd Izraela w nocy z czwartku na piątek "jest aktem gwałtownego złamania prawa międzynarodowego i nielegalną próbą skonsolidowania" okupacji Gazy oraz próbą zamknięcia tej sprawy.

Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan oznajmił na konferencji prasowej ze swoim egipskim odpowiednikiem Samehem Szukrim, że narody muzułmańskie muszą współpracować, aby wywrzeć presję na wspólnotę międzynarodową, żeby zablokować izraelski plan przejęcia miasta Gaza.

Pod oświadczeniem podpisało się 20 państw arabskich i muzułmańskich

Wojna w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy wybuchła 7 października 2023 roku, gdy bojownicy Hamasu przeprowadzili zmasowany atak na Izrael. Zginęło ponad 1200 osób, a ponad 250 zostało uprowadzonych jako zakładnicy.

W odpowiedzi Izrael rozpoczął działania wojenne - intensywne bombardowania i ofensywę lądową na terenie Gazy. Ataki objęły nie tylko cele wojskowe, ale też dzielnice mieszkalne, szkoły i szpitale. Izrael tłumaczył, że celem są instalacje Hamasu ukryte w gęsto zaludnionych obszarach Gazy. Takie wyjaśnienia zdecydowanie odrzucają władze palestyńskie.

Izraelski gabinet bezpieczeństwa zdecydował o zajęciu tego największego miasta Strefy Gazy na całonocnym posiedzeniu w nocy z czwartku na piątek. W krótkim komunikacie kancelarii premiera Benjamina Netanjahu przekazano, że "siły zbrojne przygotują się do przejęcia kontroli nad miastem Gazą, zapewniając jednocześnie pomoc humanitarną dla cywilów poza strefą walk". Nie podano terminu nowej operacji ani dalszych szczegółów.