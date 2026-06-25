Świat Potężne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Mogły zginąć tysiące osób Oprac. Aleksandra Sapeta |

Trzęsienie ziemi w Wenezueli Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RONALD PENA R

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Według danych amerykańskiej służby geologicznej USGS pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, a kolejne - 7,5.

"Prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar i duże zniszczenia" - napisano w komunikacie agencji. Zaznaczono, że skutki katastrofy są najprawdopodobniej rozległe.

Według USGS mogły zginąć dziesiątki tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy osób.

Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez ogłosiła stan wyjątkowy i przekazała kondolencje rodzinom ofiar. W nadchodzących dniach nie będą czynne szkoły i zawieszone zostaną inne aktywności, za wyjątkiem usług podstawowych – dodała, apelując do społeczeństwa o jedność i spokój. Z powodu zniszczeń na lotnisku w Caracas odwołane zostały wszystkie loty – przekazał dziennik "El Pais".

Akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RONALD PENA R

Zawalone domy i budynki. Trwa akcja ratunkowa

Na nagraniach publikowanych w sieciach społecznościowych widać poprzewracane bloki i rozległe zniszczenia nie tylko w Caracas, ale również w innych miastach.

Władze nie podały jak dotąd bilansu ofiar, ale lokalni urzędnicy i świadkowie informowali o zawalonych budynkach, akcjach ratunkowych i rosnącej liczbie rannych - przekazała agencja Reutersa.

Trzęsienie ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RONALD PENA R

- Są budynki, domy, które się zawaliły, i zajmujemy się tym, używając wszystkiego, co dostępne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, pomoc obywatelską. Straż pożarna, policja, wszystko zostało uruchomione - powiedział w państwowej telewizji szef MSW Diosdado Cabello.

Trzęsienie ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RONALD PENA R

Minister zalecił mieszkańcom, aby wyszli z domów z powodu ryzyka kolejnych wstrząsów.

Burmistrz stołecznej dzielnicy Chacao Gustavo Duque powiedział kanałowi Globovision, że w dzielnicy zawaliły się dwa budynki, a 16 osób zostało rannych. Dodał, że są również ofiary śmiertelne, ale nie podał ich liczby.

Skutki trzęsienia ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BORIS VERGARA

Relacje świadków. "Rozległ się bardzo głośny huk"

W chwili trzęsienia wielu Wenezuelczyków przebywało w domach, ponieważ w środę przypadało święto narodowe. - Gdy się zaczęło, usłyszeliśmy krzyczących ludzi. Wszyscy zbiegali po schodach - powiedziała cytowana przez agencję Reutersa publicystka Astrid Ramirez.

Mieszkańcy całego Caracas, które w 1967 roku również nawiedziło śmiertelne trzęsienie ziemi o sile 6,3 w skali Richtera, rzucili się do ewakuacji, gdy budynki zaczęły się trząść.

- Rozległ się bardzo głośny huk. W domu spadły różne przedmioty, na przykład dzbanki z lodówki. Nigdy nie doświadczyłam czegoś podobnego - powiedziała agencji Reutersa 56-letnia Coro, mieszkająca we wschodniej części stolicy Wenezueli.

Maria, 80-letnia emerytka z południowej części Caracas, powiedziała, że policja pomogła jej wydostać się z domu. - To trzęsienie ziemi było straszne, nawet gorsze niż to z 1967 roku - relacjonowała.

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