Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Potężne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Mogły zginąć tysiące osób

|
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RONALD PENA R
W nocy Wenezuelę nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi. Władze nie informują o liczbie ofiar śmiertelnych, ale według amerykańskiej agencji mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Trwa akcja ratunkowa, ogłoszono stan wyjątkowy.

Według danych amerykańskiej służby geologicznej USGS pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, a kolejne - 7,5.

"Prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar i duże zniszczenia" - napisano w komunikacie agencji. Zaznaczono, że skutki katastrofy są najprawdopodobniej rozległe.

Według USGS mogły zginąć dziesiątki tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy osób.

Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez ogłosiła stan wyjątkowy i przekazała kondolencje rodzinom ofiar. W nadchodzących dniach nie będą czynne szkoły i zawieszone zostaną inne aktywności, za wyjątkiem usług podstawowych – dodała, apelując do społeczeństwa o jedność i spokój. Z powodu zniszczeń na lotnisku w Caracas odwołane zostały wszystkie loty – przekazał dziennik "El Pais".

Akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RONALD PENA R

Zawalone domy i budynki. Trwa akcja ratunkowa

Na nagraniach publikowanych w sieciach społecznościowych widać poprzewracane bloki i rozległe zniszczenia nie tylko w Caracas, ale również w innych miastach.

Władze nie podały jak dotąd bilansu ofiar, ale lokalni urzędnicy i świadkowie informowali o zawalonych budynkach, akcjach ratunkowych i rosnącej liczbie rannych - przekazała agencja Reutersa.

Trzęsienie ziemi w Wenezueli
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RONALD PENA R

- Są budynki, domy, które się zawaliły, i zajmujemy się tym, używając wszystkiego, co dostępne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, pomoc obywatelską. Straż pożarna, policja, wszystko zostało uruchomione - powiedział w państwowej telewizji szef MSW Diosdado Cabello.

Trzęsienie ziemi w Wenezueli
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RONALD PENA R

Minister zalecił mieszkańcom, aby wyszli z domów z powodu ryzyka kolejnych wstrząsów.

Burmistrz stołecznej dzielnicy Chacao Gustavo Duque powiedział kanałowi Globovision, że w dzielnicy zawaliły się dwa budynki, a 16 osób zostało rannych. Dodał, że są również ofiary śmiertelne, ale nie podał ich liczby.

Skutki trzęsienia ziemi w Wenezueli
Skutki trzęsienia ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BORIS VERGARA

Relacje świadków. "Rozległ się bardzo głośny huk"

W chwili trzęsienia wielu Wenezuelczyków przebywało w domach, ponieważ w środę przypadało święto narodowe. - Gdy się zaczęło, usłyszeliśmy krzyczących ludzi. Wszyscy zbiegali po schodach - powiedziała cytowana przez agencję Reutersa publicystka Astrid Ramirez.

Mieszkańcy całego Caracas, które w 1967 roku również nawiedziło śmiertelne trzęsienie ziemi o sile 6,3 w skali Richtera, rzucili się do ewakuacji, gdy budynki zaczęły się trząść.

- Rozległ się bardzo głośny huk. W domu spadły różne przedmioty, na przykład dzbanki z lodówki. Nigdy nie doświadczyłam czegoś podobnego - powiedziała agencji Reutersa 56-letnia Coro, mieszkająca we wschodniej części stolicy Wenezueli.

Maria, 80-letnia emerytka z południowej części Caracas, powiedziała, że policja pomogła jej wydostać się z domu. - To trzęsienie ziemi było straszne, nawet gorsze niż to z 1967 roku - relacjonowała.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
Im większy tętniak, tym większe ryzyko, że pęknie. Taka sytuacja zagraża życiu pacjenta
Tętniaki aorty. Im większe, tym groźniejsze, ale często bezobjawowe
Zuzanna Kuffel
Julia Holewińska "Anioły w Warszawie" reż. Wojciech Faruga (Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka)
"Nie przyszliśmy do Dramatycznego z założeniem terapeutyzowania"
Tomasz-Marcin Wrona
Lotnisko Chopina, Warszawa
Odpoczynek od dzieci to egoizm czy rozsądna strategia?
Piotr Michoń
Źródło: PAP, Reuters
Tagi:
Wenezuelatrzęsienie ziemi
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Pożar składowiska w Chorzowie
Pożar składowiska odpadów. Ostrzeżenie dla mieszkańców kilku powiatów
Chorzów
Szpital Południowy w Warszawie
Przesłuchanie byłego ordynatora, ultimatum Zełenskiego, paraliż metra
TO WARTO WIEDZIEĆ
RPA prowadzi z Koreą w meczu mundialu
Wielki sukces RPA. Historyczny awans po zwycięstwie z Koreą
EUROSPORT
Mateo Chavez cieszy się z gola w meczu Czechy - Meksyk
Meksyk urządził sobie fiestę. Czesi zawiedli na całej linii
EUROSPORT
imageTitle
Kuriozalna sytuacja. Żółte kartki dla dwóch piłkarzy w jednej akcji
Najnowsze
Maroko - Haiti
Gol za golem. Haiti postraszyło Maroko
EUROSPORT
Szkocja - Brazylia
Vinicius Junior zabawił się ze Szkotami. Brazylia liderem
EUROSPORT
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
"Nie odmówiliśmy podpisania listy obecności". Spór w Trybunale
Polska
imageTitle
Pojawił się na boisku na wózku, kibice zgotowali mu niespodziankę
EUROSPORT
Polscy siatkarze
Wielkie emocje w Gliwicach. Polacy wyszarpali zwycięstwo
EUROSPORT
Mark Rutte
Burza po słowach szefa NATO. Rzeczniczka tłumaczy
Świat
Upał, gorąco
Ostrzeżenia IMGW dla dziesięciu województw
METEO
zloto shutterstock_1689534922_1
Ostry zjazd cen złota. "Korekta oczekiwań"
BIZNES
imageTitle
Złamał rywalowi nogę. Potężna kara dla Katarczyka
EUROSPORT
Asteroida
Asteroida mknie ku Ziemi. Taki przelot zdarza się "raz na kilka lat"
METEO
Emil Jędrzejewski
"To jest teraz jego zadanie, żeby wszystko udowodnić"
KROPKA NAD I
imageTitle
Argentyńczycy wyszli na ulice. Tak świętowali urodziny Messiego
EUROSPORT
Hiszpania, Marbella, jachty, port, marina, nieruchomości
Kupują tam domy jako "plan awaryjny". Gwałtowny wzrost cen w kraju
BIZNES
Michał Sutkowski i Konstanty Szułdrzyński
"Obserwujemy objawy choroby, która toczy system od wielu lat"
FAKTY PO FAKTACH
Kim Dzon Un z żoną Ri Sol-ju (pierwsza z lewej) i córką Kim Ju Ae
"Zwykli ludzie nie mogą nawet marzyć". Nowy trend w Korei Północnej
BIZNES
Bośnia i Hercegowina - Katar
Historyczny wyczyn Bośniaków na mundialu
EUROSPORT
Szwajcaria - Kanada
Szwajcarzy wygrali grupę. Emocje w końcówce
EUROSPORT
Debata o relacjach polsko-amerykańskich
"Ludzie, którzy jadą do Polski, wracają i mówią, wow, tam jest po prostu pięknie"
Polska
Grill
Jest tak gorąco, że zakazano grillowania
METEO
Binance
Binance rozesłał maile do polskich klientów. "Usługi zostaną ograniczone"
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
"Ultimatum zadziałało". Zełenski: przekaźniki wyłączone
Świat
Muzeum Literatury w Warszawie
Dyrektorka Muzeum Literatury rezygnuje ze stanowiska
WARSZAWA
Petr Pavel
Prezydent złożył skargę na premiera. Jest decyzja sądu
Świat
imageTitle
Jedyny taki kibic. Oglądał mecz w całkowitym bezruchu
EUROSPORT
Pociąg Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Pociągi z prędkością 250 km/h. Od przyszłego roku nowe trasy
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica