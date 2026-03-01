Dym na dubajskim lotnisku. Zarządzono ewakuację, są ranni

>> Czytaj relację tvn24.pl z i wokół Iranu
W holu na lotnisku w Dubaju są "niewielkie uszkodzenia", a budynek został ewakuowany - poinformował zarząd portu lotniczego w niedzielę. Dodano, że rannych zostało czterech pracowników obsługi.
Na udostępnionych nagraniach widać dym wypełniający budynek oraz uszkodzone elementy elewacji.
Atak na Iran
Spółka zarządzająca lotniskami w Dubaju poinformowała, że wszystkie loty z obydwu portów lotniczych obsługujących to miasto zostały zawieszone do odwołania.
USA i Izrael rozpoczęły w sobotę rano atak na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w kolejnych dniach. W odpowiedzi Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu, w tym w stronę amerykańskich baz wojskowych w tym regionie.
W niedzielę Iran przekazał, że w ataku zginął najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei.
Opracował Adrian Wróbel /akw
Źródło: CNN, PAP
Źródło zdjęcia głównego: CNN