Świat

Dym na dubajskim lotnisku. Zarządzono ewakuację, są ranni

dubaj lotnisko sklej
Nagrania z lotniska w Dubaju
Źródło: Cable News Network Inc.
Na lotnisku w Dubaju, jednym z najbardziej obleganych portów lotniczych na świecie, doszło zadymienia i ewakuacji. Ranne zostały cztery osoby.

>> Czytaj relację tvn24.pl z i wokół Iranu

W holu na lotnisku w Dubaju są "niewielkie uszkodzenia", a budynek został ewakuowany - poinformował zarząd portu lotniczego w niedzielę. Dodano, że rannych zostało czterech pracowników obsługi.

Na udostępnionych nagraniach widać dym wypełniający budynek oraz uszkodzone elementy elewacji.

Kadry z nagrań z lotniska w Dubaju
Kadry z nagrań z lotniska w Dubaju
Źródło: CNN
Pożar zabudowań za lotniskiem w Dubaju
Pożar zabudowań za lotniskiem w Dubaju
Źródło: Michał/Kontakt24

Atak na Iran

Spółka zarządzająca lotniskami w Dubaju poinformowała, że wszystkie loty z obydwu portów lotniczych obsługujących to miasto zostały zawieszone do odwołania.

Ali Chamenei
Ali Chamenei został zabity. Iran potwierdza
Prezydent Donald Trump i jego ludzie w chwili ataku na Iran
Co robił Trump w czasie ataku na Iran? Pokazali zdjęcie
28 1900 fakty-0010
Odwołane loty, zamknięta przestrzeń powietrzna w kilku krajach. Sytuacja "piekielnie skomplikowana"
Jacek Tacik

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę rano atak na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w kolejnych dniach. W odpowiedzi Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu, w tym w stronę amerykańskich baz wojskowych w tym regionie.

W niedzielę Iran przekazał, że w ataku zginął najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei.

OGLĄDAJ: "Słyszymy: zginął najwyższy przywódca. Druga strona: za chwilę będzie występował". Co wiemy o sytuacji w Iranie?
Irańczycy

"Słyszymy: zginął najwyższy przywódca. Druga strona: za chwilę będzie występował". Co wiemy o sytuacji w Iranie?

Irańczycy
Opracował Adrian Wróbel /akw

Źródło: CNN, PAP

Źródło zdjęcia głównego: CNN

DubajAjatollah Ali ChameneiIran
