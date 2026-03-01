Dym na dubajskim lotnisku. Zarządzono ewakuację, są ranni

Nagrania z lotniska w Dubaju Źródło: Cable News Network Inc.

W holu na lotnisku w Dubaju są "niewielkie uszkodzenia", a budynek został ewakuowany - poinformował zarząd portu lotniczego w niedzielę. Dodano, że rannych zostało czterech pracowników obsługi.

Dubai Airports confirms that a concourse at Dubai International (DXB) sustained minor damage in an incident, which was quickly contained. Emergency response teams were immediately deployed and are managing the situation in coordination with the relevant authorities. Four staff… — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 28, 2026 Rozwiń

Na udostępnionych nagraniach widać dym wypełniający budynek oraz uszkodzone elementy elewacji.

Kadry z nagrań z lotniska w Dubaju Źródło: CNN

Pożar zabudowań za lotniskiem w Dubaju Źródło: Michał/Kontakt24

Atak na Iran

Spółka zarządzająca lotniskami w Dubaju poinformowała, że wszystkie loty z obydwu portów lotniczych obsługujących to miasto zostały zawieszone do odwołania.

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę rano atak na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w kolejnych dniach. W odpowiedzi Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu, w tym w stronę amerykańskich baz wojskowych w tym regionie.

W niedzielę Iran przekazał, że w ataku zginął najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei.

OGLĄDAJ: "Słyszymy: zginął najwyższy przywódca. Druga strona: za chwilę będzie występował". Co wiemy o sytuacji w Iranie?

Adrian Wróbel