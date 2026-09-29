Drugie w ciągu doby awaryjne lądowanie samolotu Delta Air Lines w Portugalii
Z informacji przekazanych przez ekipę ratowników z Lizbony wynika, że samolot Airbus A330-941 linii Delta Air Lines powrócił znad Atlantyku na stołeczne lotnisko imienia Humberto Delgado krótko po starcie. Sprecyzowali oni, że "powrót samolotu miał związek z wydanym alertem dotyczącym pojawienia się problemu w maszynie".
Z kolei zarządzająca stołecznym lotniskiem spółka ANA przekazała, że "awaryjne lądowanie, które zakończyło się bezpiecznie, wynikało z przyczyn technicznych".
Kolejne awaryjne lądowanie samolotu Delta Air Lines
W niedzielę kilkunastu pasażerów samolotu linii Delta Air Lines do Bostonu potrzebowało pomocy medycznej po awaryjnym lądowaniu w Porto, na północnym zachodzie Portugalii. Maszyna, na której pokładzie pojawił się dym, leciała z Barcelony.
Według wstępnych ustaleń portugalskich mediów dym pojawił się w wyniku problemu technicznego, gdy samolot znajdował się nad Atlantykiem.