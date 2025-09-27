Dron nad lotniskiem w Holandii. Zamknięto jeden z pasów

Lotnisko Schiphol w Amsterdamie. Nagranie archiwalne Źródło: Reuters Archiwum

Jak poinformowała Królewska Żandarmeria Wojskowa, około godziny 12.10 kilka załóg przekazało kontrolerom ruchu lotniczego informacje o urządzeniu lecącym na wysokości około 150 metrów.

Na jednej z internetowych transmisji na żywo słychać, jak kapitan samolotu linii Transavia zgłasza, że dron znajdował się zaledwie 50 metrów od jego maszyny.

Dron nad lotniskiem w Amsterdamie

Na miejsce skierowano kilka jednostek poszukiwawczych, w tym śmigłowiec policyjny, jednak ani dron, ani jego operator nie zostali odnalezieni. Według żandarmerii prawdopodobnie była to jedna osoba.

Na czas zamknięcia pasa o nazwie Polderbaan ruch lotniczy został przekierowany na sąsiedni pas Zwanenburgbaan. Około godziny 13.00 wznowiono normalne operacje.

W pobliżu Schiphol, podobnie jak nad innymi holenderskimi lotniskami, obowiązuje całkowity zakaz używania dronów ze względu na ryzyko dla bezpieczeństwa lotów. Od początku roku zgłoszono już 22 przypadki podejrzeń obecności dronów w rejonie portów lotniczych.

Do podobnych incydentów doszło w ostatnich dniach w Danii i Norwegii, gdzie czasowo zamknięto tamtejsze lotniska. Premierka Danii Mette Frederiksen nazwała incydenty w swoim kraju "atakami hybrydowymi".

