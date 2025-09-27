Logo strona główna
Świat

Dron nad lotniskiem w Holandii. Zamknięto jeden z pasów

Port lotniczy Amsterdam-Schiphol
Lotnisko Schiphol w Amsterdamie. Nagranie archiwalne
Źródło: Reuters Archiwum
Po zauważeniu drona latającego w pobliżu samolotów, lotnisko Schiphol w Amsterdamie wstrzymało w sobotę na 45 minut ruch na jednym z pasów. Służby nie znalazły ani urządzenia, ani jego operatora.

Jak poinformowała Królewska Żandarmeria Wojskowa, około godziny 12.10 kilka załóg przekazało kontrolerom ruchu lotniczego informacje o urządzeniu lecącym na wysokości około 150 metrów.

Na jednej z internetowych transmisji na żywo słychać, jak kapitan samolotu linii Transavia zgłasza, że dron znajdował się zaledwie 50 metrów od jego maszyny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Doniesienia o dronach w Norwegii. W tym miejscu stacjonują F-35

Doniesienia o dronach w Norwegii. W tym miejscu stacjonują F-35

Drony nad ważnym portem na Bałtyku

Drony nad ważnym portem na Bałtyku

Dron nad lotniskiem w Amsterdamie

Na miejsce skierowano kilka jednostek poszukiwawczych, w tym śmigłowiec policyjny, jednak ani dron, ani jego operator nie zostali odnalezieni. Według żandarmerii prawdopodobnie była to jedna osoba.

Na czas zamknięcia pasa o nazwie Polderbaan ruch lotniczy został przekierowany na sąsiedni pas Zwanenburgbaan. Około godziny 13.00 wznowiono normalne operacje.

W pobliżu Schiphol, podobnie jak nad innymi holenderskimi lotniskami, obowiązuje całkowity zakaz używania dronów ze względu na ryzyko dla bezpieczeństwa lotów. Od początku roku zgłoszono już 22 przypadki podejrzeń obecności dronów w rejonie portów lotniczych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kolejny incydent w Danii. Drony w strategicznym miejscu

Kolejny incydent w Danii. Drony w strategicznym miejscu

Incydenty z dronami w pobliżu lotnisk. Szef duńskiego MON: to atak hybrydowy

Incydenty z dronami w pobliżu lotnisk. Szef duńskiego MON: to atak hybrydowy

Do podobnych incydentów doszło w ostatnich dniach w Danii i Norwegii, gdzie czasowo zamknięto tamtejsze lotniska. Premierka Danii Mette Frederiksen nazwała incydenty w swoim kraju "atakami hybrydowymi".

pc

Autorka/Autor: sz/ToL

Źródło: PAP, NOS

Źródło zdjęcia głównego: OLAF KRAAK/EPA/PAP

