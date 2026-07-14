Świat Donald Trump: szczyt NATO to był festiwal miłości Filip Czerwiński |

Donald Trump w drodze powrotnej ze szczytu NATO zmienił samolot Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: GRAEME SLOAN/PAP/EPA

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Amerykański prezydent spotkał się we wtorek w Białym Domu z nowym premierem Iraku Alim az-Zaidim. Zapowiedział, że USA będą prowadzić szeroką współpracę z Irakiem i wydobywać w tym kraju dużo ropy. Wspomniał też o ostatnim szczycie NATO, który odbył się w dniach 7-8 lipca w Ankarze w Turcji.

- Mamy teraz fantastyczne relacje z wieloma krajami. Właśnie wróciłem ze [szczytu - red.] NATO. (...) To było coś fenomenalnego. Szczerze mówiąc, to był festiwal miłości. Oni pokochali Stany Zjednoczone. Nawet mnie lubią, ale pokochali Stany Zjednoczone. I obetniemy tam koszty być może o setki miliardów dolarów - powiedział Donald Trump. Nie podał więcej szczegółów na temat zapowiedzianych "cięć kosztów".

USA chcą inwestować w Iraku

Donald Trump zaznaczył, że Irak dysponuje ogromnymi zasobami ropy naftowej i amerykańskie firmy inwestują w tym kraju.

- Dzisiejsze spotkanie też jest niezwykłe. [Irak - red.] To kraj o naprawdę ogromnym potencjale i wielu powiedziałoby, że to już teraz wielki kraj. Pomagamy mu. Chcemy mu pomagać. Mamy fantastyczne relacje z nowym premierem. To silny człowiek. Jest bardzo błyskotliwy. Cieszy się powszechnym uznaniem - dodał.

Premier Iraku Ali al-Zaidi i prezydent USA Donald Trump w Białym Domu (14 lipca 2026 roku) Źródło zdjęcia: GRAEME SLOAN/PAP/EPA

Prezydent żartował, że Ali az-Zaidi "jest młody i przystojny, co mu się nie podoba".

- Koncerny naftowe już tam wchodzą i nawiązują partnerstwa z Irakiem, a współpraca układa się bardzo dobrze. (...) Nie potrzebujemy tam już obecności wojskowej. Jesteśmy tam, aby ich chronić, jeśli zajdzie taka potrzeba, ale nie sądzimy, żeby było to konieczne - dodał.

Trump podkreślił, że "Iran był dla Iraku dużym obciążeniem", ale "tego problemu już nie będą mieli"..

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