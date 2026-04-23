Świat Trump postawił warunek. "Chce jednolitej odpowiedzi"

Co z negocjacjami Iran-USA w Pakistanie?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podczas rozmowy z dziennikarzami zaprzeczyła doniesieniom między innymi "Wall Street Journal" i Axiosa o tym, że prezydent USA Donald Trump dał Iranowi 3-5 dni na przedstawienie stanowiska w sprawie porozumienia pokojowego.

- W sprawie zawieszenia broni prezydent utrzymuje i hojnie oferuje odrobinę elastyczności reżimowi, który został całkowicie poturbowany przez operację "Epicka Furia". Istnieje oczywiście wiele wewnętrznych podziałów. To jest walka między pragmatykami a twardogłowymi w Iranie, a prezydent chce jednolitej odpowiedzi, więc czekamy na tę odpowiedź - powiedziała Leavitt.

Rzeczniczka prasowa Karoline Leavitt podczas rozmowy z dziennikarzami Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

- Prezydent nie wyznaczył konkretnego terminu otrzymania irańskiej propozycji, w przeciwieństwie do niektórych doniesień, które dziś czytałam. Ostatecznie harmonogram zostanie ustalony przez naczelnego dowódcę, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych - dodała.

Rzeczniczka powiedziała, że blokada irańskich portów kosztuje Iran 500 milionów dolarów dziennie, a irańska gospodarka jest nią "całkowicie duszona".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Rynek reaguje na niepewność wokół cieśniny Ormuz

Rozminowanie cieśniny Ormuz "może zająć sześć miesięcy"

Całkowite usunięcie min postawionych w cieśninie Ormuz przez Iran może zająć sześć miesięcy - poinformował "Washington Post", powołując się na szacunki Pentagonu. Taka ocena departamentu obrony oznacza, że skutki gospodarcze obecnego konfliktu mogą utrzymywać się do końca roku albo nawet dłużej - podkreślił dziennik.

Wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu podzielił się szacunkami z członkami Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów podczas tajnego briefingu we wtorek - przekazało trzech przedstawicieli władz. Zaprezentowane ramy czasowe wywołały frustrację zarówno po stronie demokratów, jak i republikanów - ujawniły dwa źródła.

To sygnał, że ceny benzyny i ropy mogą pozostać na podwyższonym poziomie długo po osiągnięciu jakiegokolwiek porozumienia pokojowego. Może to mieć też skutki polityczne, zwłaszcza dla republikanów, w obliczu zaplanowanych na listopad wyborów do Kongresu.

Problemy z rozminowaniem cieśniny Ormuz

Iran zaczął stawiać miny w cieśninie Ormuz w marcu, gdy USA i Izrael prowadziły ataki na ten kraj - przekazała stacja CNN. Irańskie władze zaprzeczyły tym doniesieniom.

Kongresmenom powiedziano, że Iran mógł postawić 20 albo więcej min w cieśninie bądź jej okolicach. Niektóre z nich zostały postawione zdalnie z użyciem technologii GPS, co utrudniło siłom amerykańskim ich wykrycie - powiedział wysoki rangą urzędnik resortu obrony. Pozostałe miały zostać rozstawione przez siły irańskie przy użyciu małych łodzi.

Billboard w Teheranie z napisem "Cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta" Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

Według dziennika "New York Times" wygląda na to, że Iran nie jest w stanie odnaleźć wszystkich ładunków, które rozmieścił. Nie jest też jasne, jaki plan wdroży armia amerykańska w celu rozminowania szlaku. Przedstawiciele władz wspominali o możliwości wykorzystania śmigłowców, dronów i nurków saperów.

W piątek Trump napisał w serwisie Truth Social, że "Iran z pomocą USA już usunął albo usuwa wszystkie miny morskie". Również admirał Bradley Cooper, który stoi na czele Dowództwa Centralnego USA, potwierdził tego dnia, że amerykańskie siły rozminowują cieśninę Ormuz. Nie był w stanie powiedzieć, ile min postawił Iran na tym szlaku wodnym, lecz zapewnił, że jest to liczba będąca w granicach amerykańskich możliwości.

OGLĄDAJ: TVN24