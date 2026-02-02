Trump ją popierał, a potem stwierdził: nie mam z tym nic wspólnego

Trump o wyniku wyborów do stanowego Senatu w Teksasie Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kandydat demokratów Taylor Rehmet pokonał republikankę Leigh Wambsganss w sobotnich wyborach uzupełniających do stanowego Senatu w Teksasie.

Prezydent USA Donald Trump w 2024 roku wygrał w tym okręgu z przewagą 17 punktów procentowych.

Trump: co mogę powiedzieć...

Zapytany w niedzielę o reakcję na wynik wyborów do stanowego Senatu, napierw skwitował: "Nie słyszałem o tym. Ktoś startował, gdzie?". Później, gdy dziennikarka powtórzyła o jakie wybory chodzi, odparł: "Nie jestem w to zaangażowany. To lokalny wyścig w Teksasie".

- Szkoda, co mogę powiedzieć? Nie mam z tym nic wspólnego - mówił.

Wcześniej jednak Trump wsparł Wambsganss. W mediach społecznościowych apelował do wyborców o poparcie dla republikanki.

W poście opublikowanym w sobotę na swojej platformie społecznościowej Truth Social pisał: "WYJDŹCIE I GŁOSUJCIE na fenomenalną kandydatkę, Leigh Wambsganss". "Jest ona odnoszącą duże sukcesy przedsiębiorczynią i niesamowitą zwolenniczką naszego ruchu MAKE AMERICA GREAT AGAIN" - ocenił.

"Możecie wygrać te wybory dla Leigh, która ma moje pełne poparcie" - podkreślał Trump.

Wcześniej tego samego dnia opublikował wpis o podobnej treści, w którym również apelował o głosowanie na Leigh Wambsganss.

Z kolei w piątek prezydent USA napisał, że republikanka kandydująca do stanowego Senatu w Teksasie "będzie WSPANIAŁYM kandydatem i ma moje pełne poparcie".

Kolejny sukces demokratów

W sobotnich wyborach Rehmet zdobył 57 procent głosów, a jego kontrkandydatka, konserwatywna aktywistka - 43 procent.

Zwycięstwo Taylora Rehmeta to kolejny sukces demokratów w ostatnich miesiącach. Kandydaci tego ugrupowania zwyciężyli na przykład podczas wyborów gubernatora w Wirginii czy burmistrza Nowego Jorku.

Demokraci stwierdzili, że wyniki w Teksasie są kolejnym dowodem na to, że wyborcy są zmotywowani, by odrzucić kandydatów Partii Republikańskiej i ich politykę. Jesienią w USA odbędą się wybory środka kadencji (midterms) do Kongresu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Redagowała Milena Zawiślińska