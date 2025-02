Trump pokazał do kamery list od Karola III. Dziennikarze odczytali jego treść

Donald Trump podczas spotkania z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem pokazał do kamery list od króla Karola III w taki sposób, że możliwe stało się odczytanie jego treści. Jak podkreśla Sky News, zwykle korespondencja od brytyjskiego monarchy nie jest upubliczniana.

Keir Starmer w czwartek podczas spotkania z Donaldem Trumpem w Białym Domu wręczył prezydentowi USA list od króla Karola III. Trump siedząc na fotelu obok Starmera w Gabinecie Owalnym zażartował, "czy powinien go teraz przeczytać". Następnie wyjął list z koperty, rozłożył go i pokazał do kamery. Jak podkreśla Sky News, zwykle korespondencja od brytyjskiego monarchy nie jest upubliczniana. Trump zaprezentował ją w taki sposób, że jej treść stała się możliwa do odczytania.

List od króla Karola III do Trumpa

Sky News bazując na uchwyconych zdjęciach listu, który częściowo został zakryty przez dłoń Trumpa, przytacza jego treść. W pierwszym akapicie król pisze o "szerokiej gamie wyzwań na całym świecie" i stwierdza, że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone mają w związku z nimi "do odegrania kluczową rolę".

W dalszej części możemy przeczytać, że monarcha "z wielkim sentymentem" wspomina wizytę Trumpa w Wielkiej Brytanii podczas jego poprzedniej kadencji i "z przyjemnością złożyłby zaproszenie" na kolejną oficjalną wizytę na Wyspach osobiście. Król sugeruje, że mogliby omówić szczegóły razem podczas spotkania w należących do monarchy posiadłościach - Balmoral lub Dumfries House w Szkocji. "W obu posiadłościach jest wiele rzeczy, które moim zdaniem mogą okazać się interesujące - zwłaszcza, że moja fundacja w Dumfries House zapewnia szkolenia w zakresie umiejętności hotelarskich dla młodych ludzi" - przytacza list Sky News.

"Oprócz tego, że byłaby to okazja do omówienia szerokiego spektrum kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, będzie to również cenna szansa na zaplanowanie historycznej, drugiej wizyty państwowej w Wielkiej Brytanii" - czytamy. Podkreśla, że spotkanie "byłoby pomocne, by wspólnie omówić szereg opcji dotyczących lokalizacji i treści programu (wizyty)". "Pracując razem, jeszcze bardziej wzmocnimy szczególne relacje między naszymi dwoma krajami, z których obaj jesteśmy tak dumni" - pisze król.

Donald Trump w Wielkiej Brytanii

Podczas spotkania ze Starmerem w Gabinecie Owalnym Donald Trump powiedział, że "Wielka Brytania to wspaniały kraj, który zna bardzo dobrze", bo "często tam przebywa". Dodał, że "wybiera się do niego" i wkrótce "to ogłosi".

"Guardian" przypomina, że w styczniu król wysłał osobiste gratulacje Trumpowi z okazji jego inauguracji na prezydenta. W 2018 roku Trump podczas swojej pierwszej kadencji prezydenckiej spotkał się z królową Elżbietą II na zamku w Windsorze. Komentatorzy zwrócili wtedy uwagę, że prezydent nie ukłonił się przed królową, co - choć ukłon nie jest wymagany od obcokrajowców - stanowiło odejście od przyjętego protokołu.

