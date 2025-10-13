Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Donald Trump o tym, czy pójdzie do nieba

|
Donald Trump
Trump: uratował mnie Bóg, żeby uczynić Amerykę znowu wielką
Źródło: Reuters
Donald Trump w niedzielę po raz kolejny wypowiedział się na temat swoich szans na to, by "dostać się do nieba". Prezydent Stanów Zjednoczonych "ewidentnie ma wieczność na szczycie swojej listy priorytetów" - zauważa "Guardian". Temat powraca już po raz kolejny.

Podczas lotu do Izraela amerykański prezydent na pokładzie Air Force One rozmawiał z dziennikarzami. Został zapytany między innymi o swoją wypowiedź z sierpnia, gdy w programie "Fox & Friends" mówił o próbie wynegocjowania pokoju między Rosją a Ukrainą, ale też o... perspektywie życia wiecznego. - Jeśli uda mi się uratować siedem tysięcy osób tygodniowo przed śmiercią, myślę, że to całkiem piękne - stwierdził Donald Trump. I dodał: - Jeśli to możliwe, chcę spróbować dostać się do nieba.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt krótko po występie prezydenta w "Fox & Friends" została zapytana na konferencji prasowej, czy ten żartował, mówiąc o pójściu do nieba, czy też "za jego pokojowymi porozumieniami kryła się duchowa motywacja". - Myślę, że prezydent mówił poważnie - odpowiedziała Leavitt. - Myślę, że prezydent chce dostać się do nieba. Tak jak, mam nadzieję, wszyscy obecni w tej sali - dodała.

Teraz prezydent Trump ponownie ocenił swoje szanse: - Nie sądzę, żeby cokolwiek mogło mnie zaprowadzić do nieba. Naprawdę tak uważam. Myślę, że mogę nie trafić do nieba. Być może jestem w niebie już teraz, lecąc samolotem Air Force One - kontynuował. - Nie jestem pewien, czy uda mi się dostać do nieba, ale sprawiłem, że życie wielu ludzi stało się o wiele lepsze - dodał.

"Trump ewidentnie ma wieczność na szczycie swojej listy priorytetów, skoro co najmniej dwukrotnie mówił o tym, co się z nami dzieje po śmierci" - skomentował "Guardian".

Tomahawki dla Ukrainy? "Najpierw porozmawiałbym z Putinem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tomahawki dla Ukrainy? "Najpierw porozmawiałbym z Putinem"

Trump o życiu wiecznym

Wspomniane wypowiedzi nie są jedynymi, w których 47. prezydent Stanów Zjednoczonych nawiązywał do życia wiecznego. Pod koniec sierpnia w radiowej audycji "Todd Starnes Show" snuł wizję możliwego systemu, który decyduje o losie duszy. - Gdzieś tam musi być jakiś dzienniczek, wiesz, coś w stylu: "Chodźmy do nieba, wejdźmy do nieba". To w pewnym sensie piękna rzecz - mówił.

O niebie Trump wspominał także opowiadając o swoich nieżyjących już rodzicach. - Teraz moi wspaniali rodzice są w niebie, tak mi się wydaje - powiedział na jednym z wieców w 2024 roku po tym, jak został uznany winnym 34 zarzutów fałszowania dokumentacji biznesowej w związku z ukrywaniem zapłaty za milczenie aktorki porno Stormy Daniels. Podczas innego wiecu przyznał, że "wie", iż jego matka jest w niebie. - Nie jestem w stu procentach pewien co do mojego ojca, ale to prawie (sto procent - red.) - dodał.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

"Słyszę, że nie radzę sobie dobrze"

Kiedy w sierpniu Trump mówił o trafieniu do nieba w kontekście wojny w Ukrainie, z jego ust padło jeszcze jedno zdanie, które obiegło media podobnie jak wzmianka o życiu wiecznym. - Słyszę, że nie radzę sobie dobrze. Jestem naprawdę na samym dole drabiny społecznej - stwierdził, uśmiechając się do prowadzących program w Fox News.

"Matko Boża! Co za słowa o ósmej rano" - skomentował dziennik "New York Times", oceniając, że słowa te "wydają się szczególnie nie na miejscu" w przypadku "człowieka, którego wielu zwolenników uważa za mesjasza".

"NYT" zwrócił też uwagę, że poza wypowiedziami na temat zamachu z lipca 2024 roku Trumpowi rzadko zdarza się mówić o swojej śmiertelności. - Wiesz, przychodzi taki moment, kiedy nie chcesz słyszeć: wszystkiego najlepszego z okazji urodzin - powiedział po 78. urodzinach. - Chcesz po prostu udawać, że ten dzień nie istnieje - dodawał 79-letni obecnie amerykański przywódca.

21 min
Zacięty i absurdalny jak nigdy wcześniej. Co się dzieje w USA?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zacięty i absurdalny jak nigdy wcześniej. Co się dzieje w USA?

Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera

Autorka/Autor: Maciej Wacławik

Źródło: People, The Guardian, The New York Times, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSA
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Czytaj także:
Donald Trump
Groźba Trumpa wstrząsnęła rynkiem. "Największa wyprzedaż w historii"
BIZNES
Bartłomiej Kubkowski rekordzista świata w pływaniu 24 godzinnym został Dawcą faktycznym i podarował swojemu "bliźniakowi genetycznemu" szansę na powrót do zdrowia!
Co 40 minut ktoś słyszy diagnozę. "Co piąty polski pacjent nie znajduje bliźniaka genetycznego”
Anna Bielecka
Air Force One
Trump w drodze do Egiptu. Leci na szczyt
RELACJA
Pościg za 16-latkiem
Kilkadziesiąt kilometrów pościgu. 16-latek pod wpływem narkotyków, odebrała go matka
Trójmiasto
Pogoda, chmury, jesień
Nadciąga antycyklon Sieglinde
METEO
Warszawa
"Dziś to Polska rozwija się dwa razy szybciej"
BIZNES
Donald Trump w Knesecie
"Cygara i trochę szampana. Kogo to obchodzi?". Trump chce ułaskawienia Netanjahu
Świat
Pomachał policjantce i zaczął uciekać
Pomachał policjantce i zaczął uciekać
Opole
imageTitle
Gorąco na parkiecie. Sprzeczka i czerwona kartka dla Polki
EUROSPORT
12 2031 CNN NA-47SU_FILE__SPACEX_S_STA-0001
Co z powrotem na Księżyc? Starship czeka na kolejny test
METEO
Robert Bąkiewicz
"Faszystowski język" Bąkiewicza. Sikorski: jako były minister wojny odradzam
Polska
Klaudia Zwolińska
Trzy medale i wycieńczenie. Do pójścia na bankiet zmusiły ją koleżanki
Rafał Kazimierczak
Wypadek w okolicy przystanku Warszawa Gocławek (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na kolei. Pociągi były opóźnione
WARSZAWA
Pożar klasztoru Bernaga we Włoszech
Pożar w klasztorze. 21 zakonnic uciekało przed ogniem
Świat
Poszukiwany ukrywał się z żoną i niemowlęciem w altanie
Ukrywał się z 9-miesięcznym synem, kokaina w organizmie dziecka
Kraków
pap_20250326_07Q
Dziemianowicz-Bąk: złożyłam w tej bulwersującej sprawie zawiadomienie
BIZNES
Pijani zajmowali się dwuletnią córką
Głodną dziewczynkę nakarmili policjanci. Jej rodzice byli pijani
Lublin
Śmiertelny wypadek podczas Rajdu Nyskiego
Podczas rajdu zginął kierowca. Śledztwo prokuratury
Opole
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Prokuratura przyjrzy się wypowiedziom Bąkiewicza o "wyrywaniu chwastów" i "zrzucania napalmu"
WARSZAWA
Bamako, stolica Mali
10 tysięcy dolarów za wizę. USA ogłaszają nowy program
Świat
44-latek w rękach policjantów
Pałką teleskopową pobił trzech nastolatków
Trójmiasto
Blaknące koralowce na Pacyfiku
Ziemia osiągnęła pierwszy punkt krytyczny. "Ponura sytuacja"
METEO
Donald Trump w Knesecie
Trump w izraelskim parlamencie. "To nie tylko koniec wojny"
Świat
Drążenie kolektora Mokotowskiego Bis (pierwszy etap)
Wybudują wielki kolektor pod Wisłostradą
WARSZAWA
Noa Argamani na gali TIME 100, kwiecień 2025
Po dwóch latach od porwania, dzień po swoich urodzinach, Noa spotka swojego chłopaka
Świat
tokio japonia shutterstock_2332337511
Cofnęli się o dekady. Braki w całym kraju
BIZNES
Ayman Odeh
Incydent w czasie przemówienia Trumpa
Świat
Krosno: w mieszkaniu znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Prokuratura wszczęła śledztwo
Ciała dwóch mężczyzn w mieszkaniu
Rzeszów
Siedziba Prokuratury Krajowej
Chcieli przekazać informacje o rosyjskich opozycjonistach w Polsce, jest akt oskarżenia
Katowice
imageTitle
Szykuje się wielki powrót na trenerską ławkę
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica