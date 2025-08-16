Trump o "najlepszym sposobie na zakończenie wojny"

Następne spotkanie w Moskwie? Putin zaskoczył Trumpa Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Nowe oświadczenie Trumpa różni się od jego wcześniejszych zapowiedzi w sprawie zawieszenia broni.

Prezydent USA potwierdził, że spotka się z Białym Domu z Wołodymyrem Zełenskim.

"Jeśli wszystko pójdzie dobrze, umówimy się na spotkanie z prezydentem Putinem" - wskazał.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski będzie dziś gościem "Faktów po Faktach" w TVN24.

Trump spotkał się w piątek z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce. W sobotę relacjonował to spotkanie w czasie telekonferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, do którego potem dołączyli sojusznicy z NATO.

Trump: wszyscy byli zgodni

"Spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem przebiegło bardzo pomyślnie, podobnie jak nocna rozmowa telefoniczna z prezydentem Ukrainy Zełenskim i różnymi europejskimi przywódcami, w tym z szanownym Sekretarzem Generalnym NATO" - napisał Trump na własnym portalu społecznościowym Truth Social.

"Wszyscy byli zgodni, że najlepszym sposobem na zakończenie straszliwej wojny między Rosją a Ukrainą jest bezpośrednie zawarcie porozumienia pokojowego, które położy kres wojnie, a nie jedynie porozumienia o zawieszeniu broni, które często nie wytrzymują próby czasu" - oznajmił amerykański prezydent.

Inaczej Trump wypowiadał się jednak przed piątkowym spotkaniem, zapowiadając, że osiągnięcie zawieszenia broni będzie jednym z jego głównych celów i że "nie będzie szczęśliwy", jeżeli nie zostanie ono uzgodnione w rozmowach z Putinem.

Spotkanie Trump-Zełenski w Białym Domu

Trump potwierdził jednocześnie, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "przyjedzie do Waszyngtonu, do Gabinetu Owalnego, w poniedziałek po południu".

"Jeśli wszystko pójdzie dobrze, umówimy się na spotkanie z prezydentem Putinem. Potencjalnie uda się uratować życie milionom ludzi" - napisał Donald Trump.

Wcześniej ukraiński przywódca poinformował o planie spotkania z amerykańskim prezydentem. Zełenski podkreślił, że celem jego podróży do USA jest "omówienie wszystkich szczegółów dotyczących zakończenia zabijania i wojny". Dodał, że jest "wdzięczny za zaproszenie".