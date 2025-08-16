Logo strona główna
Świat

Trump o "najlepszym sposobie na zakończenie wojny"

Trump i Putin na Alasce
Następne spotkanie w Moskwie? Putin zaskoczył Trumpa
Źródło: Reuters
Bezpośrednie zawarcie porozumienia pokojowego jest najlepszym sposobem na zakończenie wojny - ocenił w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Dodał, że "zawieszenie broni często nie wytrzymuje próby czasu".
Kluczowe fakty:
  • Nowe oświadczenie Trumpa różni się od jego wcześniejszych zapowiedzi w sprawie zawieszenia broni.
  • Prezydent USA potwierdził, że spotka się z Białym Domu z Wołodymyrem Zełenskim.
  • "Jeśli wszystko pójdzie dobrze, umówimy się na spotkanie z prezydentem Putinem" - wskazał.
  • Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski będzie dziś gościem "Faktów po Faktach" w TVN24.

Trump spotkał się w piątek z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce. W sobotę relacjonował to spotkanie w czasie telekonferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, do którego potem dołączyli sojusznicy z NATO.

Trump: wszyscy byli zgodni

"Spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem przebiegło bardzo pomyślnie, podobnie jak nocna rozmowa telefoniczna z prezydentem Ukrainy Zełenskim i różnymi europejskimi przywódcami, w tym z szanownym Sekretarzem Generalnym NATO" - napisał Trump na własnym portalu społecznościowym Truth Social.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Władimir Putin
Putin "już osiągnął sukces"
Wołodymyr Zełenski na miejscu rosyjskiego ataku w rejonie sołomiańskim
Zełenski zabrał głos. Poleci do Waszyngtonu
Melania Trump
Agencja Reutera ujawnia, co było w liście Melanii Trump do Putina

"Wszyscy byli zgodni, że najlepszym sposobem na zakończenie straszliwej wojny między Rosją a Ukrainą jest bezpośrednie zawarcie porozumienia pokojowego, które położy kres wojnie, a nie jedynie porozumienia o zawieszeniu broni, które często nie wytrzymują próby czasu" - oznajmił amerykański prezydent.

Inaczej Trump wypowiadał się jednak przed piątkowym spotkaniem, zapowiadając, że osiągnięcie zawieszenia broni będzie jednym z jego głównych celów i że "nie będzie szczęśliwy", jeżeli nie zostanie ono uzgodnione w rozmowach z Putinem.

Spotkanie Trump-Zełenski w Białym Domu

Trump potwierdził jednocześnie, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "przyjedzie do Waszyngtonu, do Gabinetu Owalnego, w poniedziałek po południu".

"Jeśli wszystko pójdzie dobrze, umówimy się na spotkanie z prezydentem Putinem. Potencjalnie uda się uratować życie milionom ludzi" - napisał Donald Trump.

Wcześniej ukraiński przywódca poinformował o planie spotkania z amerykańskim prezydentem. Zełenski podkreślił, że celem jego podróży do USA jest "omówienie wszystkich szczegółów dotyczących zakończenia zabijania i wojny". Dodał, że jest "wdzięczny za zaproszenie".

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: bp/kab

Źródło: PAP, Truth Social

Źródło zdjęcia głównego: EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL MANDATORY CREDIT

TAGI:
Donald TrumpSpotkanie Putin-TrumpRosjaUkrainaWojna w UkrainieUSAWładimir PutinWojna na Ukrainie
