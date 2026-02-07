Logo strona główna
Świat

Donald Trump nie widział końcówki nagrania? "Nie popełniłem błędu"

Donald Trump
Trump: jestem najmniej rasistowskim prezydentem, jakiego mieliście od dawna
Źródło: Reuters
Dałem to ludziom. Zazwyczaj oglądają całość, ale chyba ktoś tego nie zrobił - tak Donald Trump mówi o nagraniu, na którym widać małżeństwo Obamów jako małpy. Trump nie zamierza przepraszać, bo "nie popełnił błędu".

W piątek w mediach społecznościowych wybuchło oburzenie, po tym jak Donald Trump w jednym ze swoich wpisów na platformie Truth Social udostępnił nagranie, pod którego koniec pojawił się klip o rasistowskim charakterze uderzający w Obamów.

Wygenerowany przez sztuczną inteligencję fragment przedstawia dwie małpy z twarzami Baracka i Michelle Obamy, które kołysały się w rytm piosenki "The Lion Sleeps Tonight" użytej między innymi w animowanym filmie "Król Lew"z 1994 roku. Prawdziwość wpisu potwierdził Konkret24.

Fragmenty nagrania, które opublikował Trump
Fragmenty nagrania, które opublikował Trump
Źródło: Konkret 24/Truth Social

Główna część opublikowanego nagrania poświęcona jest teorii spiskowej na temat wyborów w 2020 roku. Natomiast fragment z parą Obamów pochodzi z wideo, będącego karykaturą "Króla Lwa". Jak podaje portal Axios, pierwotnie zostało ono zamieszczone w mediach społecznościowych jesienią przez konto publikujące memy związane z protrumpowskim ruchem MAGA (Make America Great Again). Wykorzystano w nim również twarze innych polityków Partii Demokratycznej przedstawionych jako zwierzęta.

Trump naprawdę pokazał film z rasistowskim wizerunkiem Obamów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump naprawdę pokazał film z rasistowskim wizerunkiem Obamów

Gabriela Sieczkowska

Trump: spojrzałem na początek, było w porządku

W piątek Trump został zapytany o sprawę nagrania w czasie rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze na Florydę. Powiedział, że nie widział całego materiału. - Chyba pod koniec pojawił się jakiś obrazek, który ludziom się nie podoba. Mnie też by się nie podobał, ale go nie widziałem - dodał.

- Obejrzałem pierwszą część i tak naprawdę chodziło o oszustwa wyborcze i maszyny, jak to jest nieuczciwe, jakie obrzydliwe. Potem dałem to ludziom. Zazwyczaj oglądają całość, ale chyba ktoś tego nie zrobił - powiedział Trump.

Prezydent USA zapytany, czy zamierza przeprosić za opublikowany wpis, zaprzeczył. - Nie popełniłem błędu. To znaczy, przeglądam mnóstwo rzeczy, tysiące, i spojrzałem na początek, było w porządku - wyjaśnił.

Trump był też pytany, czy jego wpis może zaszkodzić republikanom, na których głosowali Afroamerykanie. Jak przekonywał, między innymi z uwagi na zapewnienie finansowania uczelniom i uniwersytetom dla nich, zdobył największy od dziesięcioleci wynik wśród mężczyzn tej grupy. - Jestem najmniej rasistowskim prezydentem, jakiego mieliście od dawna - mówił.

Trump dodał, że "potępia" rasistowski fragment nagrania.

Biały Dom bronił wpisu

W USA post Trumpa wywołał krytykę wielu polityków - szczególnie z Partii Demokratycznej, ale także niektórych republikanów. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt broniła jednak wpisu prezydenta. "To fragment mema internetowego przedstawiającego prezydenta Trumpa jako króla dżungli, a demokratów jako postacie z filmu 'Król Lew'. Proszę, przestańcie udawać oburzenie i zajmijcie się dzisiaj czymś, co naprawdę ma znaczenie dla amerykańskiej opinii publicznej" - przekazała mediom w oświadczeniu. Później przedstawiciel Białego Domu przekazał mediom, że wpis z nagraniem, który - jak wyjaśnił - omyłkowo opublikował członek personelu, został już usunięty z konta Trumpa.

OGLĄDAJ: "To jest technologiczny faszyzm". Jak ICE tropi imigrantów i przeciwników?
Agencji ICE w akcji (zdjęcie ilustracyjne)

"To jest technologiczny faszyzm". Jak ICE tropi imigrantów i przeciwników?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn

Źródło: Reuters, PAP, Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

USADonald TrumpAdministracja Donalda TrumpaBarack ObamaMichelle ObamaNapięcia rasowe w USA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica