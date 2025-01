"Szorstka miłość", która zrodziła "bardzo niebezpieczny duet"

- Co może być bardziej atrakcyjnego dla zakochanego w sobie i pieniądzach prezydenta niż najbogatszy człowiek świata, i co może być bardziej atrakcyjnego dla najbogatszego człowieka świata jak przyjaźń z najpotężniejszym człowiekiem świata - zastanawiają się goście najnowszego reportażu "Czarno na białym" pt. "Głowy państwa". Prezes Fundacji Batorego Edwin Bendyk określa jednak duet Elon Musk i Donald Trump mianem "bardzo niebezpiecznego".

Na pytanie, o to kim dziś jest pierwszy z nich, prof. Jan Kubik z Uniwersytetu Rutgersa w Stanach Zjednoczonych odpowiada krótko: "wiceprezydentem". - To jest nowy układ. Nigdy tak nie było, żeby taka ilość władzy zeszła się z taką ilością pieniędzy - dodaje rozmówca Eweliny Kwiatkowskiej. - Elon Musk postrzegany jest jako taki "shadow president", czyli po prostu osoba, która ma nieustanny dostęp do ucha Trumpa - wtóruje Kubikowi Joanna Sosnowska, dziennikarka "Gazety Wyborczej". - Elon Musk kupił sobie prezydenta. Kupił w takim sensie, że kupił sobie dostęp do ucha prezydenta, że zainwestował tyle, że najpotężniejszy człowiek w USA teraz służy mu czasem i uwagą - dodaje.