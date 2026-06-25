Świat Donald Trump chwali Polskę i Karola Nawrockiego. "Poparłem go, a on wygrał" Oprac. Kuba Koprzywa |

Donald Trump o Polsce i Karolu Nawrockim: poparłem go, a on wygrał Źródło wideo: Reuters, TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Donald Trump spotkał się w Waszyngtonie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Podczas rozmów w Gabinecie Owalnym prezydent USA podkreślił, że gdyby ktoś inny był na stanowisku sekretarza generalnego Sojuszu, "nie byłoby tego spotkania", bo zawiódł się na NATO.

Donald Trump Źródło zdjęcia: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

- Byłem rozczarowany. Byłem rozczarowany Włochami. Byłem rozczarowany Wielką Brytanią, (...) byliśmy rozczarowani Niemcami i Francją. Jesteśmy rozczarowani przede wszystkim Hiszpanią, to jest horror - wymieniał Trump. Jako wyjątek wymienił między innymi Polskę i prezydenta Karola Nawrockiego, którego - jak powtórzył - poparł w wyborach.

Donald Trump o Polsce i Karolu Nawrockim

- Chcę tylko lojalności. Wiesz, jesteśmy im tak lojalni, że zawsze dla nich walczymy. Mamy tysiące żołnierzy w całej Europie. W Niemczech mamy 50 tysięcy żołnierzy, a potem mówisz do nich: daj nam małego buziaka. Nie chcemy wiele, a oni mówią, że nie, nie damy rady - ciągnął prezydent. - Ale powiem, że Polska była bardzo dobra. Poparłem go (Nawrockiego), a on wygrał - dodał.

Trump twierdził, że dzięki jego poparciu Nawrocki wygrał, mimo że był rzekomo na dziesiątym miejscu w sondażach. Przywołał też przykład Abelardo de la Esprielli, który w ostatnią niedzielę wygrał wybory prezydenckie w Kolumbii.

- Był numerem 10. Poparłem go. W ogóle nie lubiłem człowieka, który był prezydentem i poparłem go - mówił Trump o Nawrockim, choć nie jest jasne, którego prezydenta miał na myśli. - Był fighterem, wielkim fighterem, dobrym fighterem. (...) Mówią, że to była największa sensacja od 50 lat w ważnych wyborach w Europie - dodał.

Co Donald Trump powiedział o Polsce i Karolu Nawrockim

Nie jest jasne, o którym z prezydentów Trump powiedział, że "w ogóle" go nie lubił i czemu prezydent USA twierdzi, że Nawrocki zajmował 10. miejsce w sondażach.

- Karol Nawrocki 10. miejsca w sondażach nie zajmował i kto jest tym prezydentem, którego Donald Trump nie darzył sympatią? - zastanawia się korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.

Nie rozumiem słów Donalda Trumpa o Prezydencie @NawrockiKn Trump sugeruje że nie darzył sympatią ówczesnego prezydenta a Nawrocki zajmował 10. Miejsce w sondażach … pic.twitter.com/T4fN4v6ZmH — Marcin Wrona (@WronaM) June 24, 2026 Rozwiń

Trump nie pierwszy raz wspomina o tym, że poparł Nawrockiego w kampanii, a ten wygrał pomimo tego, że - jak mówił prezydent USA w listopadzie 2025 roku - "nie miał szans". O poparciu dla Nawrockiego Trump mówił też między innymi przy okazji spotkania z następcą Andrzeja Dudy w Gabinecie Owalnym.

OGLĄDAJ: Były ambasador USA przy NATO: rządy Trumpa przeminą, a zasady Sojuszu przetrwają Zobacz cały materiał