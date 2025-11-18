Rosyjskie drony uderzyły w budynek telewizji

"Budynek redakcji rozgłośni Suspilne Dnipro i Ukraińskiego Radia Dnipro został uszkodzony w wyniku zmasowanego ostrzału wieczorem 17 listopada. Wybuchł pożar, wybite zostały okna i drzwi. W chwili ataku w redakcji nie było żadnego pracownika", napisał ukraiński nadawca w komunikacie.
Był to kolejny dzień rosyjskich ataków na obwód dniepropietrowski. W piątkową noc w ataku na Dniepr zginęła jedna osoba. Ukraińskie siły obrony powietrznej zestrzeliły wtedy 16 dronów w rejonie.
Autorka/Autor: mgk/adso
Źródło: tvn24.pl, Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: SUSPILNE NEWS/X