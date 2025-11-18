Rosyjskie drony uderzyły w budynek telewizji

Walki w rejonie Pokrowska (16.10.2025) Źródło: Reuters

"Budynek redakcji rozgłośni Suspilne Dnipro i Ukraińskiego Radia Dnipro został uszkodzony w wyniku zmasowanego ostrzału wieczorem 17 listopada. Wybuchł pożar, wybite zostały okna i drzwi. W chwili ataku w redakcji nie było żadnego pracownika", napisał ukraiński nadawca w komunikacie.

Будівля редакції Суспільне Дніпро та Українського Радіо Дніпра пошкоджена внаслідок масованого обстрілу ввечері 17 листопада. Сталася пожежа, повилітали вікна та двері, на момент атаки працівників у редакції не було pic.twitter.com/7xHPekR4di — SUSPILNE NEWS 📰 (@suspilne_news) November 18, 2025 Rozwiń Zniszczenia redakcji Suspilne w Dnipro Źródło: X/Suspilne_news

Był to kolejny dzień rosyjskich ataków na obwód dniepropietrowski. W piątkową noc w ataku na Dniepr zginęła jedna osoba. Ukraińskie siły obrony powietrznej zestrzeliły wtedy 16 dronów w rejonie.

