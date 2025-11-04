Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

David Beckham z tytułem szlacheckim. "Zawsze powtarzałem, jak ważna jest monarchia"

Sir David Beckham
David Beckham otrzymał tytuł szlachecki
Źródło: Reuters
Byłemu kapitanowi reprezentacji Anglii w piłce nożnej, Davidowi Beckhamowi, przyznano tytuł szlachecki za zasługi dla piłki nożnej i brytyjskiego społeczeństwa. - Nie mógłbym być bardziej dumny - powiedział piłkarz.
Kluczowe fakty:
  • W 2003 Beckham otrzymał Order Imperium Brytyjskiego. Tytuł szlachecki miał mu zostać nadany już w 2014 roku.
  • We wtorek w zamku Windsor, gdzie otrzymał tytuł szlachecki, pojawił się z żoną i rodzicami.
  • W czerwcu 2024 roku król oficjalnie mianował Beckhama ambasadorem Królewskiej Fundacji. Od 2005 r. były piłkarz współpracuje z organizacją humanitarną UNICEF.

"Powstań, Sir Davidzie Beckhamie. Dziś rano na Zamku Windsor, Król nadał Sir Davidowi Beckhamowi tytuł rycerski za zasługi dla sportu i działalności charytatywnej" - czytamy na profilu brytyjskiej rodziny królewskiej w portalu X. Opublikowane zostały również zdjęcia i krótkie nagranie z ceremonii.

Garnitur zaprojektowany przez żonę

50-letni Beckham po odznaczeniu stwierdził, że "nie mógłby być bardziej dumny". - Ludzie wiedzą, jaki jestem patriotyczny, kocham mój kraj - powiedział piłkarz cytowany przez BBC. - Zawsze powtarzałem, jak ważna jest monarchia dla mojej rodziny - dodał.

Beckhamowi podczas uroczystości towarzyszyła jego żona Victoria Beckham oraz jego rodzice - Sandra i David. Żona piłkarza została odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego w 2017 roku za zasługi dla przemysłu modowego. We wtorek Beckham pojawił się na zamku w garniturze jej projektu.

Sir David Beckham
Sir David Beckham
Źródło: Richard Pohle/PAP/Avalon

Odznaczenia dla Beckhama

To nie pierwsze odznaczenie dla Davida Beckhama. W 2003 otrzymał Order Imperium Brytyjskiego. Tytuł szlachecki miał mu zaś zostać nadany już w 2014 roku, jednak komitet odpowiedzialny za te nagrody sprzeciwił się wówczas mianowaniu, powołując się na obawy podatkowe.

Beckhamowie od lat są blisko z rodziną królewską. Zostali zaproszeni na ślub księcia Williama i Kate Middleton w 2011 roku, a także księcia Harry'ego i Meghan Markle w 2018 roku. Jak podaje "The Sun", były piłkarz także prywatnie przyjaźni się z królem Karolem III.

W czerwcu 2024 roku król oficjalnie mianował Beckhama ambasadorem Królewskiej Fundacji. Od 2005 r. były piłkarz współpracuje z organizacją humanitarną UNICEF, a w 2015 r. utworzono fundusz na jego cześć, aby uczcić trwającą już dekadę współpracę między tymi organizacjami.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska // mm

Źródło: tvn24.pl, Eurosport, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Richard Pohle/PAP/Avalon

Udostępnij:
TAGI:
David BeckhamPiłka nożnaWielka BrytaniaBrytyjska rodzina królewskaKról Karol III
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski
Zełenski z apelem do Trumpa. "Musimy"
Świat
Ruiny kaplicy św. Jerzego w Goleniowie
Radni nazwali skwer, prokuratura o "rażącym naruszeniu prawa"
Szczecin
Żurek i Szłapka
To był "dopiero początek". "Państwo prawa wróciło"
10 listopada urzędnicy mają wolne (zdj. ilustracyjne)
W poniedziałek zamknięte będą urzędy. Z jednym wyjątkiem
WARSZAWA
Niebezpieczny manewr kierowcy skody w Pęcicach
Uciekał przed policjantami, w aucie była jego 7-letnia córka. Usłyszał zarzuty
WARSZAWA
Kontrowersyjny plakat Marszu Polaków we Wrocławiu
Urzędnicy zawiadamiają prokuraturę w sprawie plakatu promującego Marsz Polaków
Wrocław
To już 40 lat. O przeszczepie serca, który ratuje życie pacjentów
"Religa powiedział: będziemy tu robili wszystko". Jak przeszczep serca odmienił kardiochirurgię w Polsce?
Zdrowie
Tajfun na Filipinach
Śmigłowiec runął, zginęło sześć osób
METEO
imageTitle
Gauff tym razem prawie bezbłędna. Paolini bez szans na awans
EUROSPORT
imageTitle
Ten punkt przejdzie do historii PlusLigi
Najnowsze
Pijany rowerzysta jechał Wisłostradą pod prąd (zdj. ilustracyjne)
Rowerem pod prąd na Wisłostradzie
WARSZAWA
Manifestacja górników i hutników w Katowicach
Górnicy i hutnicy wyszli na ulice. "Walczymy, żeby Śląsk nie umarł"
Katowice
Jarosław Kaczyński w sądzie
Brejza kontra Kaczyński w sądzie. Będzie ciąg dalszy
Burmistrz Murowanej Gośliny
Były burmistrz skazany za wykorzystywanie małoletniej pasierbicy 
Poznań
shutterstock_2175179541
Awaria popularnego komunikatora
BIZNES
Księgi odzyskane przez policjantów
Skradzione z biblioteki uniwersyteckiej cenne księgi trafiły do Rosji. Nowe informacje
WARSZAWA
Mgły
Ostrzeżenia IMGW w 11 województwach. Tu trzeba uważać
METEO
Policjanci szybko ustalili, kto odpowiada za kradzież
Ukradł pieniądze z kościelnej skarbony. Wszystko nagrała kamera
Poznań
Aulonia albimana
Już mieli odpływać. Znaleźli gatunek niewidziany od 40 lat
METEO
Bezdech senny - zdjęcie poglądowe
Uwaga na ten suplement. Długotrwałe przyjmowanie może szkodzić sercu
Zdrowie
Nowy Jork głosuje
Nowy Jork głosuje. "Potrzebujemy zmiany"
Świat
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych na P+R Nadarzyn
Stworzyli do niej listę kolejkową. Ładowarka do elektryków się popsuła
WARSZAWA
Kobieta ze smartfonem
Wyciek danych klientów znanej polskiej firmy
BIZNES
Stacja paliw
Błąd na stacji paliw, "poszkodowanych 60 klientów"
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_2229802713
Watykan z prośbą do wiernych: nazywanie tak Maryi nie jest właściwe
Świat
Szpital Ujastek w Krakowie
Ukryte kamery na oddziale noworodków. Szpital przegrał w sądzie
Kraków
Wypadek na S8 w Wypędach
Zderzenie czterech samochodów na S8. Dwie osoby w szpitalu.
WARSZAWA
praca domowa lekcje shutterstock_692420170
Minister edukacji zatrzymany za niedostarczenie uczniom podręczników
Świat
Włamanie do szkoły podstawowej na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Rodzice dzieci ze wsi oburzeni po słowach burmistrza. Ten przeprasza
Olsztyn
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Ceny pójdą w górę. Branża alarmuje
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica