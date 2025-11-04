David Beckham z tytułem szlacheckim. "Zawsze powtarzałem, jak ważna jest monarchia"

- W 2003 Beckham otrzymał Order Imperium Brytyjskiego. Tytuł szlachecki miał mu zostać nadany już w 2014 roku.
- We wtorek w zamku Windsor, gdzie otrzymał tytuł szlachecki, pojawił się z żoną i rodzicami.
"Powstań, Sir Davidzie Beckhamie. Dziś rano na Zamku Windsor, Król nadał Sir Davidowi Beckhamowi tytuł rycerski za zasługi dla sportu i działalności charytatywnej" - czytamy na profilu brytyjskiej rodziny królewskiej w portalu X. Opublikowane zostały również zdjęcia i krótkie nagranie z ceremonii.
Garnitur zaprojektowany przez żonę
50-letni Beckham po odznaczeniu stwierdził, że "nie mógłby być bardziej dumny". - Ludzie wiedzą, jaki jestem patriotyczny, kocham mój kraj - powiedział piłkarz cytowany przez BBC. - Zawsze powtarzałem, jak ważna jest monarchia dla mojej rodziny - dodał.
Beckhamowi podczas uroczystości towarzyszyła jego żona Victoria Beckham oraz jego rodzice - Sandra i David. Żona piłkarza została odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego w 2017 roku za zasługi dla przemysłu modowego. We wtorek Beckham pojawił się na zamku w garniturze jej projektu.
Odznaczenia dla Beckhama
To nie pierwsze odznaczenie dla Davida Beckhama. W 2003 otrzymał Order Imperium Brytyjskiego. Tytuł szlachecki miał mu zaś zostać nadany już w 2014 roku, jednak komitet odpowiedzialny za te nagrody sprzeciwił się wówczas mianowaniu, powołując się na obawy podatkowe.
Beckhamowie od lat są blisko z rodziną królewską. Zostali zaproszeni na ślub księcia Williama i Kate Middleton w 2011 roku, a także księcia Harry'ego i Meghan Markle w 2018 roku. Jak podaje "The Sun", były piłkarz także prywatnie przyjaźni się z królem Karolem III.
W czerwcu 2024 roku król oficjalnie mianował Beckhama ambasadorem Królewskiej Fundacji. Od 2005 r. były piłkarz współpracuje z organizacją humanitarną UNICEF, a w 2015 r. utworzono fundusz na jego cześć, aby uczcić trwającą już dekadę współpracę między tymi organizacjami.
